Миксер ручной Scarlett SC-HM40S05 200Вт белый/зеленый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксеры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 176579
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Характеристики
Вес, г.
742
Описание товара Миксер ручной Scarlett SC-HM40S05 200Вт белый/зеленый
Миксер SCARLETT SC-HM40S05 имеет 7 скоростных режимов. Скорость, с которой вращаются насадки в миксере, является одной из главных технических характеристик. Каждому виду смешиваемых продуктов соответствует своя скорость обработки, что значительно усиливает скорость и эффективность приготовления. Например, сухие ингредиенты смешивают на низких скоростях, так как на высокой скорости они могут разлетаться. Яйца, тесто, жидкие ингредиенты лучше смешивать на высоких скоростях, так как на низкой скорости они могут перемешаться не достаточно тщательно.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, мощные, 500 вт, профессиональные, с чашей, пластиковые, с металлической чашей
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Миксер SCARLETT SC-HM40S05 имеет 7 скоростных режимов. Скорость, с которой вращаются насадки в миксере, является одной из главных технических характеристик. Каждому виду смешиваемых продуктов соответствует своя скорость обработки, что значительно усиливает скорость и эффективность приготовления. Например, сухие ингредиенты смешивают на низких скоростях, так как на высокой скорости они могут разлетаться. Яйца, тесто, жидкие ингредиенты лучше смешивать на высоких скоростях, так как на низкой скорости они могут перемешаться не достаточно тщательно.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, мощные, 500 вт, профессиональные, с чашей, пластиковые, с металлической чашей
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, мощные, 500 вт, профессиональные, с чашей, пластиковые, с металлической чашей
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