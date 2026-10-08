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Мышь Apple Magic Mouse 2 (MLA02ZM/A) купить с доставкой в Москве
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Мышь Apple Magic Mouse 2 (MLA02ZM/A)

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Мышь Apple Magic Mouse 2 (MLA02ZM/A) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерная мышь
  • Мышь Apple Magic Mouse 2 (MLA02ZM/A) - фото 1
  • Мышь Apple Magic Mouse 2 (MLA02ZM/A) - фото 2
  • Мышь Apple Magic Mouse 2 (MLA02ZM/A) - фото 3
  • Мышь Apple Magic Mouse 2 (MLA02ZM/A) - фото 4
  • Мышь Apple Magic Mouse 2 (MLA02ZM/A) - фото 5
  • Мышь Apple Magic Mouse 2 (MLA02ZM/A) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 910 руб. 
Начислим 95 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 174486
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Мышь Apple Magic Mouse 2 (MLA02ZM/A)
5 910 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Компьютерная мышь
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
150

Описание товара Мышь Apple Magic Mouse 2 (MLA02ZM/A)

Её можно перезаряжать. И значит, вам больше не нужны обычные батарейки. Magic Mouse 2 стала более лёгкой, у неё меньше подвижных частей, встроенный аккумулятор и цельное основание — вот почему она скользит с меньшим сопротивлением. На поверхности Multi-Touch можно использовать простые жесты, например смахивание для перехода между веб-страницами и прокручивание при работе с документами. Мышь Magic Mouse 2 автоматически подключается к Mac и мгновенно готова к работе.

Отзывы о товаре Мышь Apple Magic Mouse 2 (MLA02ZM/A)




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Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Компьютерная мышь
Описание
Её можно перезаряжать. И значит, вам больше не нужны обычные батарейки. Magic Mouse 2 стала более лёгкой, у неё меньше подвижных частей, встроенный аккумулятор и цельное основание — вот почему она скользит с меньшим сопротивлением. На поверхности Multi-Touch можно использовать простые жесты, например смахивание для перехода между веб-страницами и прокручивание при работе с документами. Мышь Magic Mouse 2 автоматически подключается к Mac и мгновенно готова к работе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Apple Magic Mouse 2 (MLA02ZM/A) - по цене 5910 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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