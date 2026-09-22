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Мышь Razer DeathAdder V3 HyperSpeed черный (RZ01-05140100-R3G1) купить с доставкой в Москве
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Мышь Razer DeathAdder V3 HyperSpeed черный (RZ01-05140100-R3G1)

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Мышь Razer DeathAdder V3 HyperSpeed черный (RZ01-05140100-R3G1) - фото 1
Мышь Razer DeathAdder V3 HyperSpeed черный (RZ01-05140100-R3G1) - фото 2
Мышь Razer DeathAdder V3 HyperSpeed черный (RZ01-05140100-R3G1) - фото 3
Мышь Razer DeathAdder V3 HyperSpeed черный (RZ01-05140100-R3G1) - фото 4
Мышь Razer DeathAdder V3 HyperSpeed черный (RZ01-05140100-R3G1) - фото 5
Мышь Razer DeathAdder V3 HyperSpeed черный (RZ01-05140100-R3G1) - фото 6
Мышь Razer DeathAdder V3 HyperSpeed черный (RZ01-05140100-R3G1) - фото 7
Мышь Razer DeathAdder V3 HyperSpeed черный (RZ01-05140100-R3G1) - фото 8
Мышь Razer DeathAdder V3 HyperSpeed черный (RZ01-05140100-R3G1) - фото 9
Мышь Razer DeathAdder V3 HyperSpeed черный (RZ01-05140100-R3G1) - фото 10
Мышь Razer DeathAdder V3 HyperSpeed черный (RZ01-05140100-R3G1) - фото 11
Мышь Razer DeathAdder V3 HyperSpeed черный (RZ01-05140100-R3G1) - фото 12
Мышь Razer DeathAdder V3 HyperSpeed черный (RZ01-05140100-R3G1) - фото 13
Мышь Razer DeathAdder V3 HyperSpeed черный (RZ01-05140100-R3G1) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
6400
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, USB Type-C
  • Мышь Razer DeathAdder V3 HyperSpeed черный (RZ01-05140100-R3G1) - фото 1
  • Мышь Razer DeathAdder V3 HyperSpeed черный (RZ01-05140100-R3G1) - фото 2
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  • Мышь Razer DeathAdder V3 HyperSpeed черный (RZ01-05140100-R3G1) - фото 4
  • Мышь Razer DeathAdder V3 HyperSpeed черный (RZ01-05140100-R3G1) - фото 5
  • Мышь Razer DeathAdder V3 HyperSpeed черный (RZ01-05140100-R3G1) - фото 6
  • Мышь Razer DeathAdder V3 HyperSpeed черный (RZ01-05140100-R3G1) - фото 7
  • Мышь Razer DeathAdder V3 HyperSpeed черный (RZ01-05140100-R3G1) - фото 8
  • Мышь Razer DeathAdder V3 HyperSpeed черный (RZ01-05140100-R3G1) - фото 9
  • Мышь Razer DeathAdder V3 HyperSpeed черный (RZ01-05140100-R3G1) - фото 10
  • Мышь Razer DeathAdder V3 HyperSpeed черный (RZ01-05140100-R3G1) - фото 11
  • Мышь Razer DeathAdder V3 HyperSpeed черный (RZ01-05140100-R3G1) - фото 12
  • Мышь Razer DeathAdder V3 HyperSpeed черный (RZ01-05140100-R3G1) - фото 13
  • Мышь Razer DeathAdder V3 HyperSpeed черный (RZ01-05140100-R3G1) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727631
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Характеристики

Бренд
Razer
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
6400
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, USB Type-C
Длина провода, м
1.8
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
500

Описание товара Мышь Razer DeathAdder V3 HyperSpeed черный (RZ01-05140100-R3G1)

Мышь Razer — это идеальный выбор для геймеров, сочетая в себе передовые технологии и эргономику для максимального комфорта и производительности. Эта мышь отличается стильным черным дизайном и легким корпусом весом всего 55 граммов, что обеспечивает быстроту и точность движений во время игры. С длиной провода 1.8 метра и современным интерфейсом подключения, включая радиоканал и USB Type-C, мышь Razer предлагает гибкость в использовании. Вы можете легко переключаться между проводным и беспроводным режимами, наслаждаясь свободой движений благодаря радиусу действия беспроводной связи до 10 метров. Специально разработанная для правшей, эта мышь обеспечивает удобный хват, что позволяет длительное время увлеченно играть без ощущения усталости. Высокоточный оптический сенсор с разрешением 6400 dpi обеспечивает максимальную четкость и отзывчивость, позволяя точно наводить курсор в самых напряженных игровых моментах. Нацеленная на использование с ПК, мышь Razer оснащена встроенным аккумулятором, что позволяет забыть о необходимости частой замены батареек и сосредоточиться на игре. Как всегда, бренд Razer гарантирует высокое качество и надежность, обеспечивая вам превосходный опыт в каждом игровом сражении.

Отзывы о товаре Мышь Razer DeathAdder V3 HyperSpeed черный (RZ01-05140100-R3G1)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Razer
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
6400
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, USB Type-C
Длина провода, м
1.8
Развернуть
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Razer — это идеальный выбор для геймеров, сочетая в себе передовые технологии и эргономику для максимального комфорта и производительности. Эта мышь отличается стильным черным дизайном и легким корпусом весом всего 55 граммов, что обеспечивает быстроту и точность движений во время игры. С длиной провода 1.8 метра и современным интерфейсом подключения, включая радиоканал и USB Type-C, мышь Razer предлагает гибкость в использовании. Вы можете легко переключаться между проводным и беспроводным режимами, наслаждаясь свободой движений благодаря радиусу действия беспроводной связи до 10 метров. Специально разработанная для правшей, эта мышь обеспечивает удобный хват, что позволяет длительное время увлеченно играть без ощущения усталости. Высокоточный оптический сенсор с разрешением 6400 dpi обеспечивает максимальную четкость и отзывчивость, позволяя точно наводить курсор в самых напряженных игровых моментах. Нацеленная на использование с ПК, мышь Razer оснащена встроенным аккумулятором, что позволяет забыть о необходимости частой замены батареек и сосредоточиться на игре. Как всегда, бренд Razer гарантирует высокое качество и надежность, обеспечивая вам превосходный опыт в каждом игровом сражении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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