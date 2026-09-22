Мышь Razer DeathAdder V3 HyperSpeed черный (RZ01-05140100-R3G1)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь Razer DeathAdder V3 HyperSpeed черный (RZ01-05140100-R3G1)
Мышь Razer — это идеальный выбор для геймеров, сочетая в себе передовые технологии и эргономику для максимального комфорта и производительности. Эта мышь отличается стильным черным дизайном и легким корпусом весом всего 55 граммов, что обеспечивает быстроту и точность движений во время игры. С длиной провода 1.8 метра и современным интерфейсом подключения, включая радиоканал и USB Type-C, мышь Razer предлагает гибкость в использовании. Вы можете легко переключаться между проводным и беспроводным режимами, наслаждаясь свободой движений благодаря радиусу действия беспроводной связи до 10 метров. Специально разработанная для правшей, эта мышь обеспечивает удобный хват, что позволяет длительное время увлеченно играть без ощущения усталости. Высокоточный оптический сенсор с разрешением 6400 dpi обеспечивает максимальную четкость и отзывчивость, позволяя точно наводить курсор в самых напряженных игровых моментах. Нацеленная на использование с ПК, мышь Razer оснащена встроенным аккумулятором, что позволяет забыть о необходимости частой замены батареек и сосредоточиться на игре. Как всегда, бренд Razer гарантирует высокое качество и надежность, обеспечивая вам превосходный опыт в каждом игровом сражении.
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Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
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