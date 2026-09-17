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Картридж HP 950 CN049AE для HP OJ Pro 8100/8600, черный купить с доставкой в Москве
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Картридж HP 950 CN049AE для HP OJ Pro 8100/8600, черный

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Картридж HP 950 CN049AE для HP OJ Pro 8100/8600, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 170519
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
8100, 8600
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х12х4
Вес, г.
90

Описание товара Картридж HP 950 CN049AE для HP OJ Pro 8100/8600, черный

Оригинальный картридж для струйных принтеров. Гарантирует длительную и качественную печать. Цвет - черный. Ресурс - 1000 страниц

Отзывы о товаре Картридж HP 950 CN049AE для HP OJ Pro 8100/8600, черный




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
8100, 8600
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Оригинальный картридж для струйных принтеров. Гарантирует длительную и качественную печать. Цвет - черный. Ресурс - 1000 страниц
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж HP 950 CN049AE для HP OJ Pro 8100/8600, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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