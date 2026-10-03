Картридж струйный G&G GG-C13T945340 Т9453 пурпурный (66мл) для Epson WorkForce Pro WF-C5290DW/C5790DW
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Картридж струйный G&G GG-C13T945340 Т9453 пурпурный (66мл) для Epson WorkForce Pro WF-C5290DW/C5790DW
Картридж струйный G&G GG-C13T945340 пурпурного цвета отличается практически мгновенным высыханием чернил, что предупреждает появление подтеков и нечетко отпечатанных символов. Таким образом, каждый файл приятно порадует пользователя высокой детализацией и насыщенностью. Выполненные с использованием картриджа файлы не разочаруют преждевременным потускнением под воздействием УФ-лучей.G&G GG-C13T945340 выполнен с учетом особенностей различных моделей принтеров Epson WorkForce Pro. Установка расходного материала не повлечет за собой забивание печатающей головки и поломку устройства. Благодаря увеличенному до 5000 страниц ресурсу вы не столкнетесь с необходимостью в частой замене картриджа.
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