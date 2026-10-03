Top.Mail.Ru
Картридж струйный Cactus CS-EPT04B240 T04B2 голубой (54мл) для Epson WorkForce Pro WF-C8190, WF-C8690 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Картридж струйный Cactus CS-EPT04B240 T04B2 голубой (54мл) для Epson WorkForce Pro WF-C8190, WF-C8690

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Картридж струйный Cactus CS-EPT04B240 T04B2 голубой (54мл) для Epson WorkForce Pro WF-C8190, WF-C8690
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 800 руб. 
Начислим 216 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 648543
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Картридж струйный Cactus CS-EPT04B240 T04B2 голубой (54мл) для Epson WorkForce Pro WF-C8190, WF-C8690
2 800 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Размеры в упаковке, см
15х11х3
Вес, г.
200

Описание товара Картридж струйный Cactus CS-EPT04B240 T04B2 голубой (54мл) для Epson WorkForce Pro WF-C8190, WF-C8690

Струйный картридж Cactus CS-EPT04B240 T04B2 голубой предоставит Вам чёткие и насыщенные напечатанные документы. В картриджах используются только качественные материалы, которые не навредят вашему печатному устройству. Картриджи Cactus – оптимальное решение для Вас и для вашего оборудования.

Отзывы о товаре Картридж струйный Cactus CS-EPT04B240 T04B2 голубой (54мл) для Epson WorkForce Pro WF-C8190, WF-C8690




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Описание
Струйный картридж Cactus CS-EPT04B240 T04B2 голубой предоставит Вам чёткие и насыщенные напечатанные документы. В картриджах используются только качественные материалы, которые не навредят вашему печатному устройству. Картриджи Cactus – оптимальное решение для Вас и для вашего оборудования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж струйный Cactus CS-EPT04B240 T04B2 голубой (54мл) для Epson WorkForce Pro WF-C8190, WF-C8690 - этот товар вы можете купить по цене 2800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...