Картридж струйный Cactus CS-EPT6037 T6037 сер.пигм. (220мл) для Epson Stylus PRO 7880/9880
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%2 070 руб. 2 590 руб.
В наличии
Код товара: 648505
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Загружаем...
2 070 руб. -20%
2 590 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
19х12х3
Вес, г.
380
Описание товара Картридж струйный Cactus CS-EPT6037 T6037 сер.пигм. (220мл) для Epson Stylus PRO 7880/9880
Струйный картридж Cactus CS-EPT6037 T6037 предназначен для струйных принтеров и МФУ. Насыщенный цвет чернил обеспечивает высокое качество печати. Картридж легко устанавливается в оборудование.
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Струйный картридж Cactus CS-EPT6037 T6037 предназначен для струйных принтеров и МФУ. Насыщенный цвет чернил обеспечивает высокое качество печати. Картридж легко устанавливается в оборудование.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
Картридж струйный Cactus CS-EPT6037 T6037 сер.пигм. (220мл) для Epson Stylus PRO 7880/9880 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2070 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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