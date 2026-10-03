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Картридж струйный Cactus CS-LC3239XLC голубой (52мл) для Brother HL-J6000DW/J6100DW купить с доставкой в Москве
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Картридж струйный Cactus CS-LC3239XLC голубой (52мл) для Brother HL-J6000DW/J6100DW

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Картридж струйный Cactus CS-LC3239XLC голубой (52мл) для Brother HL-J6000DW/J6100DW
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
Brother
Ресурс (страниц)
5000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 100 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647544
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Картридж струйный Cactus CS-LC3239XLC голубой (52мл) для Brother HL-J6000DW/J6100DW
1 100 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
Brother HL-J6000DW, Brother HL-J6100DW, Brother MFC-J5945DW, Brother MFC-J6945DW, Brother MFC-J6947DW
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
Brother
Ресурс (страниц)
5000
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
136

Описание товара Картридж струйный Cactus CS-LC3239XLC голубой (52мл) для Brother HL-J6000DW/J6100DW

Струйный картридж Cactus CS-LC3239XLC разработан для цветных печатающих систем Brother. Он копирует полностью оригинальный картридж, являясь совместимым компонентом. Картридж легко устанавливается и не дает сбоев в работе МФУ и принтера, слаженно работает с его внутренними компонентами. В основе картриджа Cactus CS-LC3239XLC чернила голубого цвета. Они ровно ложатся на поверхность бумаги, мгновенно высыхают и не смазываются, создавая аккуратный рисунок. Благодаря высокой яркости и насыщенному цвету чернил вы можете использовать картридж для печати фотографий.

Отзывы о товаре Картридж струйный Cactus CS-LC3239XLC голубой (52мл) для Brother HL-J6000DW/J6100DW




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
Brother HL-J6000DW, Brother HL-J6100DW, Brother MFC-J5945DW, Brother MFC-J6945DW, Brother MFC-J6947DW
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
Brother
Ресурс (страниц)
5000
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Описание
Струйный картридж Cactus CS-LC3239XLC разработан для цветных печатающих систем Brother. Он копирует полностью оригинальный картридж, являясь совместимым компонентом. Картридж легко устанавливается и не дает сбоев в работе МФУ и принтера, слаженно работает с его внутренними компонентами. В основе картриджа Cactus CS-LC3239XLC чернила голубого цвета. Они ровно ложатся на поверхность бумаги, мгновенно высыхают и не смазываются, создавая аккуратный рисунок. Благодаря высокой яркости и насыщенному цвету чернил вы можете использовать картридж для печати фотографий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж струйный Cactus CS-LC3239XLC голубой (52мл) для Brother HL-J6000DW/J6100DW - по цене 1100 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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