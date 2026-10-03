Картридж струйный Cactus CS-EPT04B440 T04B4 желтый (54мл) для Epson WorkForce Pro WF-C8190, WF-C8690
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 648545
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
15х11х3
Вес, г.
200
Описание товара Картридж струйный Cactus CS-EPT04B440 T04B4 желтый (54мл) для Epson WorkForce Pro WF-C8190, WF-C8690
Струйный картридж CS-EPT04B440 T04B4 желтый предоставит Вам чёткие и насыщенные напечатанные документы. В картриджах используются только качественные материалы, которые не навредят вашему печатному устройству. Картриджи Cactus – оптимальное решение для Вас и для вашего оборудования.
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Струйный картридж CS-EPT04B440 T04B4 желтый предоставит Вам чёткие и насыщенные напечатанные документы. В картриджах используются только качественные материалы, которые не навредят вашему печатному устройству. Картриджи Cactus – оптимальное решение для Вас и для вашего оборудования.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
Картридж струйный Cactus CS-EPT04B440 T04B4 желтый (54мл) для Epson WorkForce Pro WF-C8190, WF-C8690 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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