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Картридж Cactus CS-EPT0827 черный/голубой/пурпурный/желтый/светло-голубой/светло-пурпурный купить с доставкой в Москве
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Картридж Cactus CS-EPT0827 черный/голубой/пурпурный/желтый/светло-голубой/светло-пурпурный

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Картридж Cactus CS-EPT0827 черный/голубой/пурпурный/желтый/светло-голубой/светло-пурпурный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Epson
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 168850
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
Epson Stylus Photo R270, 290, RX590
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Epson
Цвет
черный/голубой/пурпурный/желтый/светло-голубой/светло-пурпурный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х16х2
Вес, г.
240

Описание товара Картридж Cactus CS-EPT0827 черный/голубой/пурпурный/желтый/светло-голубой/светло-пурпурный

Картридж Cactus CS-EPT0827 черный/голубой/пурпурный/желтый/светло-голубой/светло-пурпурный

Отзывы о товаре Картридж Cactus CS-EPT0827 черный/голубой/пурпурный/желтый/светло-голубой/светло-пурпурный




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
Epson Stylus Photo R270, 290, RX590
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Epson
Цвет
черный/голубой/пурпурный/желтый/светло-голубой/светло-пурпурный
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж Cactus CS-EPT0827 черный/голубой/пурпурный/желтый/светло-голубой/светло-пурпурный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж Cactus CS-EPT0827 черный/голубой/пурпурный/желтый/светло-голубой/светло-пурпурный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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