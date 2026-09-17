Nothing But Thieves - Broken Machine (0889854370312) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Nothing But Thieves
Альбом (сингл)
BROKEN MACHINE
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 850 руб.
В наличии
Код товара: 165866
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Коллекция NOTHING BUT THIEVES
Коллекция NOTHING BUT THIEVES
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854370312]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Nothing But Thieves
Альбом (сингл)
BROKEN MACHINE
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
I Was Just a Kid, Amsterdam, Sorry, Broken Machine, Live Like Animals, Soda, I'm Not Made By Design, Particles, Get Better, Hell, Yeah, Afterlife
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Nothing But Thieves - Broken Machine (0889854370312) виниловая пластинка
Track List
|A1
|I Was Just A Kid
|A2
|Amsterdam
|A3
|Sorry
|A4
|Broken Machine
|A5
|Live Like Animals
|A6
|Soda
|B1
|I'm Not Made By Design
|B2
|Particles
|B3
|Get Better
|B4
|Hell, Yeah
|B5
|Afterlife
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854370312]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Nothing But Thieves
Альбом (сингл)
BROKEN MACHINE
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
I Was Just a Kid, Amsterdam, Sorry, Broken Machine, Live Like Animals, Soda, I'm Not Made By Design, Particles, Get Better, Hell, Yeah, Afterlife
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|I Was Just A Kid
|A2
|Amsterdam
|A3
|Sorry
|A4
|Broken Machine
|A5
|Live Like Animals
|A6
|Soda
|B1
|I'm Not Made By Design
|B2
|Particles
|B3
|Get Better
|B4
|Hell, Yeah
|B5
|Afterlife
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Nothing But Thieves - Broken Machine (0889854370312) виниловая пластинка - стоимость товара 2850 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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