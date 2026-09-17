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3D модель Модель не загружена Оригинальный товар Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания. Характеристики Тип товара Виниловая пластинка Тип издания 12 дюймов Дата релиза 2020 Исполнитель Van Morrison Альбом (сингл) ASTRAL WEEKS Жанр Фолк-рок Версия издания стандартное Цвет винила черный Сохранность конверта Still Sealed (SS)







Оригинальный товар Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания. 2 720 руб. Последняя актуальная цена Товар временно отсутствует в продаже Код товара: 165840 Сообщить о поступлении товара Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу! Отправить Безопасный возврат 14 дней

Van Morrison - Astral Weeks (0081227950378) виниловая пластинка - стоимость товара 2720 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.

Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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