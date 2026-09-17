Графический планшет Wacom Intuos Pro черный (PTH-860-R)
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Характеристики
Тип товара
Графические планшеты
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 750 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 163916
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Графические планшеты
Активная область планшета (Ш х В), мм
216x311
Интерфейс
Bluetooth/USB
Количество уровней нажима
8192
Комплектация
планшет Intuos Pro L, Перо Pro Pen 2, Набор наконечников, Подставка для пера, Цветные идентификационные кольца, Образец текстурированной накладки, Кабель USB, Руководство по установке
Особенности
поддержка Multi-touch
Поддерживаемые ОС
Mac OS, Windows
Разрешение датчика, lpi
5080
Способ ввода
перьевой
Тип подключения
беспроводной
Тип устройства
графический планшет
Формат
A4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х36х4
Вес, кг.
2.6
Описание товара Графический планшет Wacom Intuos Pro черный (PTH-860-R)
Intuos Pro — идеальный инструмент для творческих профессионалов, таких как фотографы, дизайнеры и цифровые художники. Кроме того, он предлагает энтузиастам возможности для работы, которые позволят достичь профессиональных результатов.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Графические планшеты
Активная область планшета (Ш х В), мм
216x311
Интерфейс
Bluetooth/USB
Количество уровней нажима
8192
Комплектация
планшет Intuos Pro L, Перо Pro Pen 2, Набор наконечников, Подставка для пера, Цветные идентификационные кольца, Образец текстурированной накладки, Кабель USB, Руководство по установке
Особенности
поддержка Multi-touch
Поддерживаемые ОС
Mac OS, Windows
Разрешение датчика, lpi
5080
Способ ввода
перьевой
Тип подключения
беспроводной
Тип устройства
графический планшет
Развернуть
Формат
A4
Страна производитель
Китай
Intuos Pro — идеальный инструмент для творческих профессионалов, таких как фотографы, дизайнеры и цифровые художники. Кроме того, он предлагает энтузиастам возможности для работы, которые позволят достичь профессиональных результатов.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки
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