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Графический планшет XP-Pen Star G640 черный купить с доставкой в Москве
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Графический планшет XP-Pen Star G640 черный

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Графический планшет XP-Pen Star G640 черный - фото 1
Графический планшет XP-Pen Star G640 черный - фото 2
Графический планшет XP-Pen Star G640 черный - фото 3
Графический планшет XP-Pen Star G640 черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Графические планшеты
  • Графический планшет XP-Pen Star G640 черный - фото 1
  • Графический планшет XP-Pen Star G640 черный - фото 2
  • Графический планшет XP-Pen Star G640 черный - фото 3
  • Графический планшет XP-Pen Star G640 черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%
3 510 руб.  3 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 206661
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Характеристики

Бренд
XP-PEN
Тип товара
Графические планшеты
Размеры в упаковке, см
14х10х10
Вес, г.
40

Описание товара Графический планшет XP-Pen Star G640 черный

Графический планшет XP-Pen Star G640 черный

Отзывы о товаре Графический планшет XP-Pen Star G640 черный




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Характеристики
Бренд
XP-PEN
Тип товара
Графические планшеты
Описание
Графический планшет XP-Pen Star G640 черный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Графический планшет XP-Pen Star G640 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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