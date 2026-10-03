Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Графические планшеты
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
115 410 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 648616
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Описание товара Графический планшет Huion KAMVAS PRO 24 4K
Экран Kamvas Pro 24 (4K) с диагональю 23.8 дюйма настолько большой, что его можно разделить пополам, как при работе с двумя мониторами. Разрешение 4K UHD обеспечивает естественное и четкое изображение. Благодаря увеличению глубины цвета до 10 бит, Kamvas Pro 24 (4K) может отображать 1.07 миллиарда реалистичных цветов. Цветовая гамма QLED-дисплея составляет 140 % sRGB, что гарантирует непревзойденные впечатления от просмотра. Технология полного ламинирования исключает даже мельчайшие частички воздуха или пыли между ЖК-экраном и стеклом. Это снижает искажения, улучшает контрастность изображения и увеличивает угол обзора. Матовое стекло имеет приятную текстуру и эффективно борется с бликами.
Экран Kamvas Pro 24 (4K) с диагональю 23.8 дюйма настолько большой, что его можно разделить пополам, как при работе с двумя мониторами. Разрешение 4K UHD обеспечивает естественное и четкое изображение. Благодаря увеличению глубины цвета до 10 бит, Kamvas Pro 24 (4K) может отображать 1.07 миллиарда реалистичных цветов. Цветовая гамма QLED-дисплея составляет 140 % sRGB, что гарантирует непревзойденные впечатления от просмотра. Технология полного ламинирования исключает даже мельчайшие частички воздуха или пыли между ЖК-экраном и стеклом. Это снижает искажения, улучшает контрастность изображения и увеличивает угол обзора. Матовое стекло имеет приятную текстуру и эффективно борется с бликами.
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