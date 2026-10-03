Графический планшет Huion DS510

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Характеристики
Тип товара
Графические планшеты
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%
19 530 руб.
23 530
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 648615
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Устройство оснащено цветным жидкокристаллическим экраном, покрытым закаленным стеклом для защиты дисплея от повреждений и царапин. Планшет диагональю 12.7 сантиметров и весом всего 265 грамм портативен и удобен, как для работы в помещениях, так и для подписи документов за пределами офиса. Скорость отклика 233 PPS обеспечивает мгновенный захват каждого движения без задержек, а благодаря технологии EMR перо работает без батареек и подзарядки. 2048 уровней чувствительности к давлению обеспечивают точную передачу толщины линии в зависимости от нажима, что помогает получать больше биометрической информации в процессе подписания. Вся написанная на планшете информация мгновенно оцифровывается ее можно сохранить, копировать и передать, что значительно облегчает дистанционное сотрудничество и уменьшает бумажную волокиту, поэтому устройства так популярны в различных сферах.
Устройство оснащено цветным жидкокристаллическим экраном, покрытым закаленным стеклом для защиты дисплея от повреждений и царапин. Планшет диагональю 12.7 сантиметров и весом всего 265 грамм портативен и удобен, как для работы в помещениях, так и для подписи документов за пределами офиса. Скорость отклика 233 PPS обеспечивает мгновенный захват каждого движения без задержек, а благодаря технологии EMR перо работает без батареек и подзарядки. 2048 уровней чувствительности к давлению обеспечивают точную передачу толщины линии в зависимости от нажима, что помогает получать больше биометрической информации в процессе подписания. Вся написанная на планшете информация мгновенно оцифровывается ее можно сохранить, копировать и передать, что значительно облегчает дистанционное сотрудничество и уменьшает бумажную волокиту, поэтому устройства так популярны в различных сферах.
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