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Портативная акустика Logitech Z207 (White) купить с доставкой в Москве
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Портативная акустика Logitech Z207 (White)

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Портативная акустика Logitech Z207 (White) - фото 1
Портативная акустика Logitech Z207 (White) - фото 2
Портативная акустика Logitech Z207 (White) - фото 3
Портативная акустика Logitech Z207 (White) - фото 4
Портативная акустика Logitech Z207 (White) - фото 5
Портативная акустика Logitech Z207 (White) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
белый
Звук
2.0
Мощность, Вт
10
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Питание
от сети
  • Портативная акустика Logitech Z207 (White) - фото 1
  • Портативная акустика Logitech Z207 (White) - фото 2
  • Портативная акустика Logitech Z207 (White) - фото 3
  • Портативная акустика Logitech Z207 (White) - фото 4
  • Портативная акустика Logitech Z207 (White) - фото 5
  • Портативная акустика Logitech Z207 (White) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 158968
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
белый
Звук
2.0
Мощность, Вт
10
Количество динамиков
2
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v4.1
Разъем для подключения наушников
да
USB
нет
Питание
от сети
Габаритные размеры
90x241x124 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х12х12
Вес, кг.
1.35

Описание товара Портативная акустика Logitech Z207 (White)

Портативная акустика Logitech представляет собой стильное и функциональное устройство, обеспечивающее качественный звук в компактном корпусе. Эта модель отличается минималистичным дизайном в белом цвете, что делает её универсальной для использования в любой обстановке. Корпус изготовлен из прочного пластика, а благодаря небольшому весу всего 0,99 кг, колонку легко переносить и размещать в удобных для вас местах. Акустическая система состоит из одного полосы и включает в себя два динамика, что обеспечивает чистое и сбалансированное звучание в формате 2.0. С мощностью 10 Вт, это устройство достаточно громкое для создания приятной атмосферы как дома, так и на небольшом мероприятии. Подключение к устройствам осуществляется через Bluetooth версии 4.1, обеспечивая надежную беспроводную связь. Для интимного прослушивания у вас есть возможность подключить наушники через специальный разъем. Колонка питается от сети, что делает её надежным вариантом для длительных сеансов прослушивания. Произведенная в Китае, эта акустическая система от известного бренда Logitech представляет собой отличное сочетание качества, функциональности и современного дизайна. Независимо от того, слушаете ли вы музыку, смотрите фильмы или общаетесь с друзьями, портативная акустика Logitech обеспечит вас четким и насыщенным звуком.

Отзывы о товаре Портативная акустика Logitech Z207 (White)




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
белый
Звук
2.0
Мощность, Вт
10
Количество динамиков
2
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v4.1
Разъем для подключения наушников
да
Развернуть
USB
нет
Питание
от сети
Габаритные размеры
90x241x124 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика Logitech представляет собой стильное и функциональное устройство, обеспечивающее качественный звук в компактном корпусе. Эта модель отличается минималистичным дизайном в белом цвете, что делает её универсальной для использования в любой обстановке. Корпус изготовлен из прочного пластика, а благодаря небольшому весу всего 0,99 кг, колонку легко переносить и размещать в удобных для вас местах. Акустическая система состоит из одного полосы и включает в себя два динамика, что обеспечивает чистое и сбалансированное звучание в формате 2.0. С мощностью 10 Вт, это устройство достаточно громкое для создания приятной атмосферы как дома, так и на небольшом мероприятии. Подключение к устройствам осуществляется через Bluetooth версии 4.1, обеспечивая надежную беспроводную связь. Для интимного прослушивания у вас есть возможность подключить наушники через специальный разъем. Колонка питается от сети, что делает её надежным вариантом для длительных сеансов прослушивания. Произведенная в Китае, эта акустическая система от известного бренда Logitech представляет собой отличное сочетание качества, функциональности и современного дизайна. Независимо от того, слушаете ли вы музыку, смотрите фильмы или общаетесь с друзьями, портативная акустика Logitech обеспечит вас четким и насыщенным звуком.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Портативная акустика Logitech Z207 (White) - по цене 6180 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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