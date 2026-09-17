Портативная акустика Logitech Z207 (White)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Портативная акустика Logitech Z207 (White)
Портативная акустика Logitech представляет собой стильное и функциональное устройство, обеспечивающее качественный звук в компактном корпусе. Эта модель отличается минималистичным дизайном в белом цвете, что делает её универсальной для использования в любой обстановке. Корпус изготовлен из прочного пластика, а благодаря небольшому весу всего 0,99 кг, колонку легко переносить и размещать в удобных для вас местах. Акустическая система состоит из одного полосы и включает в себя два динамика, что обеспечивает чистое и сбалансированное звучание в формате 2.0. С мощностью 10 Вт, это устройство достаточно громкое для создания приятной атмосферы как дома, так и на небольшом мероприятии. Подключение к устройствам осуществляется через Bluetooth версии 4.1, обеспечивая надежную беспроводную связь. Для интимного прослушивания у вас есть возможность подключить наушники через специальный разъем. Колонка питается от сети, что делает её надежным вариантом для длительных сеансов прослушивания. Произведенная в Китае, эта акустическая система от известного бренда Logitech представляет собой отличное сочетание качества, функциональности и современного дизайна. Независимо от того, слушаете ли вы музыку, смотрите фильмы или общаетесь с друзьями, портативная акустика Logitech обеспечит вас четким и насыщенным звуком.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 999 руб.1500 руб. в СплитПортативная колонка MEG SCB40BL 40Вт черная
-
В наличииЦена 6 199 руб.1550 руб. в СплитПортативная колонка MEG SGA045BL 45Вт черная
-
В наличииЦена 6 820 руб.1705 руб. в СплитПортативная акустика Defender G78 (65178) Black
-
В наличииЦена 6 999 руб.1750 руб. в СплитПортативная колонка MEG SSA050BL, 50Вт черная
-
В наличииЦена 7 210 руб.1803 руб. в СплитПортативная акустика Defender Orion 60Вт 65049
-
В наличииЦена 7 940 руб.1985 руб. в СплитУмная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027BLK) Че...
-
В наличииЦена 7 999 руб.2000 руб. в СплитПортативная колонка MEG SDA060BL 60Вт черная
-
В наличииЦена 9 170 руб. 13 490 руб.2293 руб. в СплитПортативная акустика JBL Flip 6 Black
-
В наличииЦена 10 999 руб.2750 руб. в СплитПортативная колонка MEG SSA062BL 60Вт черная
-
В наличииЦена 11 890 руб.2973 руб. в СплитПортативная колонка Marshall Emberton III Black
-
В наличииЦена 12 130 руб.3033 руб. в СплитПортативная акустика Defender Prizm 150Вт 65138
-
В наличииЦена 12 999 руб.3250 руб. в СплитПортативная колонка MEG SDA080BL 80Вт черная
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Отзывы о товаре Портативная акустика Logitech Z207 (White)