Внешний HDD Silicon Power Armor A60 4Tb (SP040TBPHDA60S3K)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Внешний HDD Silicon Power Armor A60 4Tb (SP040TBPHDA60S3K)
Внешний HDD Silicon Power Armor A60 [SP040TBPHDA60S3K] – это ёмкое (4 ТБ) хранилище для ваших как рабочих, так и личных цифровых данных. Поддерживается подключение USB 3.0, что обеспечивает почти мгновенную скорость передачи данных. Файлы передаются на скорости порядка 5 Гбит/с. Для питания диска не нужно подключать дополнительные разъемы, благодаря низкой (5400 rpm) скорости шпинделя. Обрезиненный пластиковый корпус 2.5 дюйма Внешний HDD Silicon Power Armor A60 [SP040TBPHDA60S3K] делает устройство более устойчивым на поверхностях. Компактность диска позволяет легко переносить его в кейсе, женской сумочке. Прочная защита от влаги, ударов позволяет использовать жесткий диск в путешествиях и в работе. Провод для подсоединения к ПК имеется в комплекте.
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