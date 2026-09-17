Мышь Logitech M330 Silent Plus Blue USB
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь Logitech M330 Silent Plus Blue USB
Отсутствие шума при высокой скорости реагирования – вот на что способна мышь беспроводная Logitech M330 SILENT PLUS. Теперь работа мышью не будет доставлять дискомфорт окружающим, о чем свидетельствует накладка на нижней панели, нейтрализующая шумы при скольжении, бесшумное резиновое колесико, а также тихие щелчки кнопок. Модель создана для пользования правой рукой, на основании этого она обладает соответствующей конструкцией: накладки по бокам гарантируют комфорт.Logitech M330 SILENT PLUS функционирует с использованием USB-приемника с дальностью 10 м. Энергоэффективная конструкция позволяет очень долго использовать потенциал мыши: при неиспользовании она переключается в спящий режим. Мышь содержит 3 кнопки и интересна наличием светодиодного сенсора 1000 dpi.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
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