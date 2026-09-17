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Парктроник ParkMaster 8-FJ-27 White (для переднего и заднего бампера) купить с доставкой в Москве
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Парктроник ParkMaster 8-FJ-27 White (для переднего и заднего бампера)

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Парктроник ParkMaster 8-FJ-27 White (для переднего и заднего бампера) - фото 1
Парктроник ParkMaster 8-FJ-27 White (для переднего и заднего бампера) - фото 2
Парктроник ParkMaster 8-FJ-27 White (для переднего и заднего бампера) - фото 3
Парктроник ParkMaster 8-FJ-27 White (для переднего и заднего бампера) - фото 4
Парктроник ParkMaster 8-FJ-27 White (для переднего и заднего бампера) - фото 5
Парктроник ParkMaster 8-FJ-27 White (для переднего и заднего бампера) - фото 6
Парктроник ParkMaster 8-FJ-27 White (для переднего и заднего бампера) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Парковочный датчик
  • Парктроник ParkMaster 8-FJ-27 White (для переднего и заднего бампера) - фото 1
  • Парктроник ParkMaster 8-FJ-27 White (для переднего и заднего бампера) - фото 2
  • Парктроник ParkMaster 8-FJ-27 White (для переднего и заднего бампера) - фото 3
  • Парктроник ParkMaster 8-FJ-27 White (для переднего и заднего бампера) - фото 4
  • Парктроник ParkMaster 8-FJ-27 White (для переднего и заднего бампера) - фото 5
  • Парктроник ParkMaster 8-FJ-27 White (для переднего и заднего бампера) - фото 6
  • Парктроник ParkMaster 8-FJ-27 White (для переднего и заднего бампера) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 153147
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Характеристики

Бренд
ParkMaster
Тип товара
Парковочный датчик
Визуальное оповещение
да
Высота, см
12
Диаметр датчика
18.8
Звуковое оповещение
да
Количество датчиков
8
Максимальное детектируемое расстояние
2.5
Минимальное детектируемое расстояние
0.3
Наличие дисплея у блока
да
Наличие камеры заднего вида
нет
Тип крепления
резиновый демпфер
Ширина, см
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х19х8
Вес, кг.
1.4

Описание товара Парктроник ParkMaster 8-FJ-27 White (для переднего и заднего бампера)

ParkMaster 8-FJ-27 – это новый восьмидатчиковый парктроник, который просто создан для вашего автомобиля! Отличительная особенность ParkMaster 8-FJ-27 - динамичный индикатор с голубой подстветкой может быть расположен в любом удобном месте. Динамичный ЖК-дисплей с голубой подсветкой. Зона обнаружения препятствия: 0.3 - 2.5 м. Шаг измерения расстояния: 0.1 м. Время реагирования на обнаружение препятствия 0,08 с. Звуковое и голосовое оповещение. Эффект памяти для машин с фаркопом или запасной шиной. Функция предотвращения ложных срабатываний. Датчики системы оснащены функцией самодиагностики и самообучения.

Отзывы о товаре Парктроник ParkMaster 8-FJ-27 White (для переднего и заднего бампера)




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Характеристики
Бренд
ParkMaster
Тип товара
Парковочный датчик
Визуальное оповещение
да
Высота, см
12
Диаметр датчика
18.8
Звуковое оповещение
да
Количество датчиков
8
Максимальное детектируемое расстояние
2.5
Минимальное детектируемое расстояние
0.3
Наличие дисплея у блока
да
Наличие камеры заднего вида
нет
Тип крепления
резиновый демпфер
Развернуть
Ширина, см
20
Страна производитель
Китай
Описание
ParkMaster 8-FJ-27 – это новый восьмидатчиковый парктроник, который просто создан для вашего автомобиля! Отличительная особенность ParkMaster 8-FJ-27 - динамичный индикатор с голубой подстветкой может быть расположен в любом удобном месте. Динамичный ЖК-дисплей с голубой подсветкой. Зона обнаружения препятствия: 0.3 - 2.5 м. Шаг измерения расстояния: 0.1 м. Время реагирования на обнаружение препятствия 0,08 с. Звуковое и голосовое оповещение. Эффект памяти для машин с фаркопом или запасной шиной. Функция предотвращения ложных срабатываний. Датчики системы оснащены функцией самодиагностики и самообучения.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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