Парктроник Sho-Me Y-2620 Black (4 датчика задняя индикация, 22мм)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Парковочный датчик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 280 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 141370
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Парковочный датчик
Визуальное оповещение
да
Диаметр датчика
22
Звуковое оповещение
да
Количество датчиков
4
Наличие дисплея у блока
да
Наличие камеры заднего вида
нет
Тип крепления
скотч
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х15х8
Вес, г.
820
Описание товара Парктроник Sho-Me Y-2620 Black (4 датчика задняя индикация, 22мм)
Парковочная система на 4 датчика, дисплей устанавливается в задней части автомобиля. Визуальное и звуковое оповещение о препятствиях.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Парковочный датчик
Визуальное оповещение
да
Диаметр датчика
22
Звуковое оповещение
да
Количество датчиков
4
Наличие дисплея у блока
да
Наличие камеры заднего вида
нет
Тип крепления
скотч
Страна производитель
Китай
Парковочная система на 4 датчика, дисплей устанавливается в задней части автомобиля. Визуальное и звуковое оповещение о препятствиях.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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