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Парктроник Digma DCK-100W 4 датчика 22мм белый купить с доставкой в Москве
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Парктроник Digma DCK-100W 4 датчика 22мм белый

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Парктроник Digma DCK-100W 4 датчика 22мм белый - фото 1
Парктроник Digma DCK-100W 4 датчика 22мм белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Парктроник
  • Парктроник Digma DCK-100W 4 датчика 22мм белый - фото 1
  • Парктроник Digma DCK-100W 4 датчика 22мм белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 196604
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Парктроник
Размеры в упаковке, см
20х15х10
Вес, г.
433

Описание товара Парктроник Digma DCK-100W 4 датчика 22мм белый

DCK-100W – парковочный радар с четырьмя чувствительными датчиками белого цвета. Компактный и надежный парктроник убережет любимый автомобиль от аварийных ситуаций на парковке, а вас – от стресса. Диаметр сенсоров составляет всего 22 мм, а угол работы – 60 градусов. Их легко установить сзади, спереди или по бокам автомобиля. Если разместить датчики на заднем бампере, то они полностью охватят пространство за легковушкой. Рабочий диапазон парктроника – от 2 м до 30 см. Расстояние до другого объекта обозначается звуковым сигналом, а также с помощью визуальной индикации на светодиодном LED экране. Небольшой дисплей можно закрепить в любом удобном месте на приборной панели. В комплекте идет двухсторонний скотч 3M. Монитор показывает сторону, с которой находится препятствие, а также расстояние до него. Есть настройка уровня яркости экрана. Модель DCK-100W можно использовать в любых погодных условиях. Парковочный радар сохраняет работоспособность при температуре от -30 до +80°C.

Отзывы о товаре Парктроник Digma DCK-100W 4 датчика 22мм белый




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Парктроник
Описание
DCK-100W – парковочный радар с четырьмя чувствительными датчиками белого цвета. Компактный и надежный парктроник убережет любимый автомобиль от аварийных ситуаций на парковке, а вас – от стресса. Диаметр сенсоров составляет всего 22 мм, а угол работы – 60 градусов. Их легко установить сзади, спереди или по бокам автомобиля. Если разместить датчики на заднем бампере, то они полностью охватят пространство за легковушкой. Рабочий диапазон парктроника – от 2 м до 30 см. Расстояние до другого объекта обозначается звуковым сигналом, а также с помощью визуальной индикации на светодиодном LED экране. Небольшой дисплей можно закрепить в любом удобном месте на приборной панели. В комплекте идет двухсторонний скотч 3M. Монитор показывает сторону, с которой находится препятствие, а также расстояние до него. Есть настройка уровня яркости экрана. Модель DCK-100W можно использовать в любых погодных условиях. Парковочный радар сохраняет работоспособность при температуре от -30 до +80°C.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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