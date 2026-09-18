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Характеристики
Тип товара
Парктроник
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 196604
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Описание товара Парктроник Digma DCK-100W 4 датчика 22мм белый
DCK-100W – парковочный радар с четырьмя чувствительными датчиками белого цвета. Компактный и надежный парктроник убережет любимый автомобиль от аварийных ситуаций на парковке, а вас – от стресса. Диаметр сенсоров составляет всего 22 мм, а угол работы – 60 градусов. Их легко установить сзади, спереди или по бокам автомобиля. Если разместить датчики на заднем бампере, то они полностью охватят пространство за легковушкой. Рабочий диапазон парктроника – от 2 м до 30 см. Расстояние до другого объекта обозначается звуковым сигналом, а также с помощью визуальной индикации на светодиодном LED экране. Небольшой дисплей можно закрепить в любом удобном месте на приборной панели. В комплекте идет двухсторонний скотч 3M. Монитор показывает сторону, с которой находится препятствие, а также расстояние до него. Есть настройка уровня яркости экрана. Модель DCK-100W можно использовать в любых погодных условиях. Парковочный радар сохраняет работоспособность при температуре от -30 до +80°C.
DCK-100W – парковочный радар с четырьмя чувствительными датчиками белого цвета. Компактный и надежный парктроник убережет любимый автомобиль от аварийных ситуаций на парковке, а вас – от стресса. Диаметр сенсоров составляет всего 22 мм, а угол работы – 60 градусов. Их легко установить сзади, спереди или по бокам автомобиля. Если разместить датчики на заднем бампере, то они полностью охватят пространство за легковушкой. Рабочий диапазон парктроника – от 2 м до 30 см. Расстояние до другого объекта обозначается звуковым сигналом, а также с помощью визуальной индикации на светодиодном LED экране. Небольшой дисплей можно закрепить в любом удобном месте на приборной панели. В комплекте идет двухсторонний скотч 3M. Монитор показывает сторону, с которой находится препятствие, а также расстояние до него. Есть настройка уровня яркости экрана. Модель DCK-100W можно использовать в любых погодных условиях. Парковочный радар сохраняет работоспособность при температуре от -30 до +80°C.
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