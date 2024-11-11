Парктроник ParkMaster 4-FJ-40 Silver (для заднего бампера)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Парковочный датчик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%2 420 руб. 3 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 149924
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Парковочный датчик
Визуальное оповещение
да
Диаметр датчика
18.8
Звуковое оповещение
да
Количество датчиков
4
Максимальное детектируемое расстояние
2.5
Минимальное детектируемое расстояние
0.3
Наличие дисплея у блока
да
Наличие камеры заднего вида
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х21х6
Вес, г.
550
Описание товара Парктроник ParkMaster 4-FJ-40 Silver (для заднего бампера)
Индикатор обладает эффектом памяти, актульным для машин со штатным оборудованием, функцией самодиагностики, функция предотвращения ложных срабатываний. Крепится на приборную панель автомобиля.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Парковочный датчик
Визуальное оповещение
да
Диаметр датчика
18.8
Звуковое оповещение
да
Количество датчиков
4
Максимальное детектируемое расстояние
2.5
Минимальное детектируемое расстояние
0.3
Наличие дисплея у блока
да
Наличие камеры заднего вида
нет
Страна производитель
Китай
Индикатор обладает эффектом памяти, актульным для машин со штатным оборудованием, функцией самодиагностики, функция предотвращения ложных срабатываний. Крепится на приборную панель автомобиля.
Достоинства:
Комментарий:
Ставил именно такие парктроники на 4 своих бывших и нынешнюю машину. Простые и очень надежные!
Достоинства:
Комментарий:
Покупал себе.понравилось. Потом купил маме и тёще.всё четко работает уже несколько лет. Расстояние правильно показывает
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, рекомендую, пришел идеальный, все четко. Беру не первый раз советую.
Достоинства:
Комментарий:
беру не первый раз, работает четко
Парктроник ParkMaster 4-FJ-40 Silver (для заднего бампера) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Парктроник ParkMaster 4-FJ-40 Silver (для заднего бампера)
Достоинства:
Комментарий:
Ставил именно такие парктроники на 4 своих бывших и нынешнюю машину. Простые и очень надежные!
Достоинства:
Комментарий:
Покупал себе.понравилось. Потом купил маме и тёще.всё четко работает уже несколько лет. Расстояние правильно показывает
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, рекомендую, пришел идеальный, все четко. Беру не первый раз советую.
Достоинства:
Комментарий:
беру не первый раз, работает четко