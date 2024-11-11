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Парктроник ParkMaster 4-FJ-40 Silver (для заднего бампера) купить с доставкой в Москве
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Парктроник ParkMaster 4-FJ-40 Silver (для заднего бампера)

4 Отзывы
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Парктроник ParkMaster 4-FJ-40 Silver (для заднего бампера) - фото 1
Парктроник ParkMaster 4-FJ-40 Silver (для заднего бампера) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Парковочный датчик
  • Парктроник ParkMaster 4-FJ-40 Silver (для заднего бампера) - фото 1
  • Парктроник ParkMaster 4-FJ-40 Silver (для заднего бампера) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
2 420 руб.  3 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 149924
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Характеристики

Бренд
ParkMaster
Тип товара
Парковочный датчик
Визуальное оповещение
да
Диаметр датчика
18.8
Звуковое оповещение
да
Количество датчиков
4
Максимальное детектируемое расстояние
2.5
Минимальное детектируемое расстояние
0.3
Наличие дисплея у блока
да
Наличие камеры заднего вида
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х21х6
Вес, г.
550

Описание товара Парктроник ParkMaster 4-FJ-40 Silver (для заднего бампера)

Индикатор обладает эффектом памяти, актульным для машин со штатным оборудованием, функцией самодиагностики, функция предотвращения ложных срабатываний. Крепится на приборную панель автомобиля.

Отзывы о товаре Парктроник ParkMaster 4-FJ-40 Silver (для заднего бампера)

Источник: Яндекс Маркет
11.11.2024
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Ставил именно такие парктроники на 4 своих бывших и нынешнюю машину. Простые и очень надежные!
Источник: Яндекс Маркет
13.08.2024
Pavel Z.

Достоинства:


Комментарий:
Покупал себе.понравилось. Потом купил маме и тёще.всё четко работает уже несколько лет. Расстояние правильно показывает
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2024
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, рекомендую, пришел идеальный, все четко. Беру не первый раз советую.
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2023
Евгений Б.

Достоинства:


Комментарий:
беру не первый раз, работает четко



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ParkMaster
Тип товара
Парковочный датчик
Визуальное оповещение
да
Диаметр датчика
18.8
Звуковое оповещение
да
Количество датчиков
4
Максимальное детектируемое расстояние
2.5
Минимальное детектируемое расстояние
0.3
Наличие дисплея у блока
да
Наличие камеры заднего вида
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Индикатор обладает эффектом памяти, актульным для машин со штатным оборудованием, функцией самодиагностики, функция предотвращения ложных срабатываний. Крепится на приборную панель автомобиля.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
11.11.2024
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Ставил именно такие парктроники на 4 своих бывших и нынешнюю машину. Простые и очень надежные!
Источник: Яндекс Маркет
13.08.2024
Pavel Z.

Достоинства:


Комментарий:
Покупал себе.понравилось. Потом купил маме и тёще.всё четко работает уже несколько лет. Расстояние правильно показывает
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2024
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, рекомендую, пришел идеальный, все четко. Беру не первый раз советую.
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2023
Евгений Б.

Достоинства:


Комментарий:
беру не первый раз, работает четко


Парктроник ParkMaster 4-FJ-40 Silver (для заднего бампера) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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