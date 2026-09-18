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Характеристики
Тип товара
Парктроник
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
940 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 196603
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Описание товара Парктроник Digma DCK-100S 4 датчика 22мм серебристый
Модель DCK-100S поможет аккуратно парковаться в тесном пространстве и избежать досадных царапин, вмятин и других повреждений. Четыре компактных чувствительных датчика выполнены в серебристом цвете. Благодаря углу работы 60 градусов сенсоры «улавливают» все объекты позади легковушки, не оставляя «слепых» зон. Рабочий диапазон радара – от 2 м до 30 см. Есть звуковое оповещение. В комплекте также идет светодиодный LED дисплей. Он надежно крепится на приборную панель с помощью двухстороннего скотча 3М. За счет компактного размера прибор не загораживает обзор водителю. Дисплей отображает, с какой стороны находится препятствие, а также показывает расстояние до него. Уровень яркости экрана можно настроить по своим предпочтениям. Парктроник работает в любую погоду в температурном диапазоне от -30 до +80°C.
Модель DCK-100S поможет аккуратно парковаться в тесном пространстве и избежать досадных царапин, вмятин и других повреждений. Четыре компактных чувствительных датчика выполнены в серебристом цвете. Благодаря углу работы 60 градусов сенсоры «улавливают» все объекты позади легковушки, не оставляя «слепых» зон. Рабочий диапазон радара – от 2 м до 30 см. Есть звуковое оповещение. В комплекте также идет светодиодный LED дисплей. Он надежно крепится на приборную панель с помощью двухстороннего скотча 3М. За счет компактного размера прибор не загораживает обзор водителю. Дисплей отображает, с какой стороны находится препятствие, а также показывает расстояние до него. Уровень яркости экрана можно настроить по своим предпочтениям. Парктроник работает в любую погоду в температурном диапазоне от -30 до +80°C.
Парктроник Digma DCK-100S 4 датчика 22мм серебристый - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 940 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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