Блок питания Thermaltake Smart RGB 700W (PS-SPR-0700NHSAWE-1)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
700
Сертификат 80 PLUS
Standard
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 151927
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
700
Сертификат 80 PLUS
Standard
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
51х40х24
Вес, кг.
1.3
Описание товара Блок питания Thermaltake Smart RGB 700W (PS-SPR-0700NHSAWE-1)
Компания Thermaltake, как пионер внедрившая RGB подсветку в блоки питания, представляет серию блоков питания Smart RGB. В блоки питания этой серии установлен вентилятор с RGB подсветкой на 256 цветов имеющий 15 различными режимов иллюминации. Благодаря встроенной памяти, выбранный режим сохранится после выключения ПК. Блок питания имеет сертификат 80 PLUS и в своей основе имеет компоненты высокого качества, так необходимые для бесперебойной работы любой системы. Идеально подходит для сборок класса мейнстрим.
Видео:
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Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 700W
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Бренд
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
700
Сертификат 80 PLUS
Standard
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Компания Thermaltake, как пионер внедрившая RGB подсветку в блоки питания, представляет серию блоков питания Smart RGB. В блоки питания этой серии установлен вентилятор с RGB подсветкой на 256 цветов имеющий 15 различными режимов иллюминации. Благодаря встроенной памяти, выбранный режим сохранится после выключения ПК. Блок питания имеет сертификат 80 PLUS и в своей основе имеет компоненты высокого качества, так необходимые для бесперебойной работы любой системы. Идеально подходит для сборок класса мейнстрим.
https://youtu.be/xxZsldMKJaU
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 700W
Видео:
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 700W
Блок питания Thermaltake Smart RGB 700W (PS-SPR-0700NHSAWE-1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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