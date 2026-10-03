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Блок питания FSP FSP700-50UEB 700W 1U OEM (9PA7009704) купить с доставкой в Москве
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Блок питания FSP FSP700-50UEB 700W 1U OEM (9PA7009704)

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Блок питания FSP FSP700-50UEB 700W 1U OEM (9PA7009704)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
1U
Мощность, Вт
700
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъемы SATA, шт
4
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 639668
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Характеристики

Бренд
FSP
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
1U
Мощность, Вт
700
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъемы SATA, шт
4
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
20х10х5
Вес, кг.
1.4

Описание товара Блок питания FSP FSP700-50UEB 700W 1U OEM (9PA7009704)

Блок питания FSP FSP700-50UEB 700W 1U OEM (9PA7009704)



Теги товара: Bronze, Немодульный, 1U, 700W

Отзывы о товаре Блок питания FSP FSP700-50UEB 700W 1U OEM (9PA7009704)




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Характеристики
Бренд
FSP
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
1U
Мощность, Вт
700
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъемы SATA, шт
4
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Описание
Блок питания FSP FSP700-50UEB 700W 1U OEM (9PA7009704)


Теги товара: Bronze, Немодульный, 1U, 700W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания FSP FSP700-50UEB 700W 1U OEM (9PA7009704) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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