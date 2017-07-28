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Pet Shop Boys - Release (Remastered) (0190295944049) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Pet Shop Boys - Release (Remastered) (0190295944049) виниловая пластинка

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Pet Shop Boys - Release (Remastered) (0190295944049) виниловая пластинка - фото 1
Pet Shop Boys - Release (Remastered) (0190295944049) виниловая пластинка - фото 2
Pet Shop Boys - Release (Remastered) (0190295944049) виниловая пластинка - фото 3
Pet Shop Boys - Release (Remastered) (0190295944049) виниловая пластинка - фото 4
Pet Shop Boys - Release (Remastered) (0190295944049) виниловая пластинка - фото 5
Pet Shop Boys - Release (Remastered) (0190295944049) виниловая пластинка - фото 6
Pet Shop Boys - Release (Remastered) (0190295944049) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
28.07.2017
Исполнитель
Pet Shop Boys
Альбом (сингл)
RELEASE
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Pet Shop Boys - Release (Remastered) (0190295944049) виниловая пластинка - фото 1
  • Pet Shop Boys - Release (Remastered) (0190295944049) виниловая пластинка - фото 2
  • Pet Shop Boys - Release (Remastered) (0190295944049) виниловая пластинка - фото 3
  • Pet Shop Boys - Release (Remastered) (0190295944049) виниловая пластинка - фото 4
  • Pet Shop Boys - Release (Remastered) (0190295944049) виниловая пластинка - фото 5
  • Pet Shop Boys - Release (Remastered) (0190295944049) виниловая пластинка - фото 6
  • Pet Shop Boys - Release (Remastered) (0190295944049) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 149995
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Коллекция PET SHOP BOYS
filter_none Товар входит в коллекцию PET SHOP BOYS

Коллекция PET SHOP BOYS


Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Лэйбл
Parlophone (Warner Music)
Barcode
1.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
28.07.2017
Исполнитель
Pet Shop Boys
Альбом (сингл)
RELEASE
Ремастированное издание
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pet Shop Boys - Release (Remastered) (0190295944049) виниловая пластинка

Track List

A1Home And Dry4:21
A2I Get Along5:49
A3Birthday Boy6:26
A4London3:46
A5E-Mail3:55
B1The Samurai In Autumn4:17
B2Love Is A Catastrophe4:50
B3Here3:15
B4The Night I Fell In Love5:04
B5You Choose3:13

Отзывы о товаре Pet Shop Boys - Release (Remastered) (0190295944049) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Лэйбл
Parlophone (Warner Music)
Barcode
1.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
28.07.2017
Исполнитель
Pet Shop Boys
Альбом (сингл)
RELEASE
Ремастированное издание
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Home And Dry4:21
A2I Get Along5:49
A3Birthday Boy6:26
A4London3:46
A5E-Mail3:55
B1The Samurai In Autumn4:17
B2Love Is A Catastrophe4:50
B3Here3:15
B4The Night I Fell In Love5:04
B5You Choose3:13
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Отзывы


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