Наушники Audio-Technica ATH-M50X Black
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%15 120 руб. 24 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 141941
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
нет
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.2
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х26х11
Вес, кг.
1.7
Описание товара Наушники Audio-Technica ATH-M50X Black
Динамические стереонаушники, обеспечивающие исключительную четкость воспроизведения и максимальный комфорт даже при многочасовой работе благодаря мягкой отделке амбушюров и оголовья. Звуковые характеристики этих наушников получили высокую оценку от ведущих мировых аудио инженеров и обозревателей.
Видео:
Видеообзор на Наушники Audio-Technica ATH-M50X Black
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Мониторные, Черные, Без микрофона
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
нет
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.2
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
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Складная конструкция
да
Страна производитель
Китай
Динамические стереонаушники, обеспечивающие исключительную четкость воспроизведения и максимальный комфорт даже при многочасовой работе благодаря мягкой отделке амбушюров и оголовья. Звуковые характеристики этих наушников получили высокую оценку от ведущих мировых аудио инженеров и обозревателей.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Мониторные, Черные, Без микрофона
Видео:
Видеообзор на Наушники Audio-Technica ATH-M50X Black
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Мониторные, Черные, Без микрофона
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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