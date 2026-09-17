Парктроник Sho-Me Y-2616N04 Silver (LED сенсор, цв. дисплей, 22мм)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Парковочный датчик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 141406
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Парковочный датчик
Визуальное оповещение
да
Диаметр датчика
22
Звуковое оповещение
да
Количество датчиков
4
Максимальное детектируемое расстояние
1.5
Минимальное детектируемое расстояние
0.1
Наличие дисплея у блока
да
Наличие камеры заднего вида
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х18х5
Вес, г.
725
Описание товара Парктроник Sho-Me Y-2616N04 Silver (LED сенсор, цв. дисплей, 22мм)
Точность измерения данной модели составляет 10 см. Удобным светодиодный дисплей. Самодиагностика.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Парковочный датчик
Визуальное оповещение
да
Диаметр датчика
22
Звуковое оповещение
да
Количество датчиков
4
Максимальное детектируемое расстояние
1.5
Минимальное детектируемое расстояние
0.1
Наличие дисплея у блока
да
Наличие камеры заднего вида
нет
Страна производитель
Китай
Точность измерения данной модели составляет 10 см. Удобным светодиодный дисплей. Самодиагностика.
Парктроник Sho-Me Y-2616N04 Silver (LED сенсор, цв. дисплей, 22мм) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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