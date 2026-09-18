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Парктроник Digma DCK-200 3 датчика 19мм черный купить с доставкой в Москве
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Парктроник Digma DCK-200 3 датчика 19мм черный

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Парктроник Digma DCK-200 3 датчика 19мм черный - фото 1
Парктроник Digma DCK-200 3 датчика 19мм черный - фото 2
Парктроник Digma DCK-200 3 датчика 19мм черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Парктроник
  • Парктроник Digma DCK-200 3 датчика 19мм черный - фото 1
  • Парктроник Digma DCK-200 3 датчика 19мм черный - фото 2
  • Парктроник Digma DCK-200 3 датчика 19мм черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 196611
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Парктроник
Размеры в упаковке, см
25х25х5
Вес, г.
815

Описание товара Парктроник Digma DCK-200 3 датчика 19мм черный

Парктроник DCK-200 выполнен в форме номерной рамки с тремя встроенными датчиками. Благодаря этому он не требует монтажа в задний бампер – достаточно заменить штатную рамку номера. Прибор позволит легче парковаться на переполненных стоянках и тесных дворах. Диаметр датчиков составляет 19 мм, угол работы каждого – 60 градусов. Несмотря на комплект из трех сенсоров, парктроник обеспечивает широкий обзор пространства за автомобилем. На расстоянии от 2 м до 30 см от препятствия радар издает звуковой сигнал. В комплекте также идет компактный светодиодный LED экран. Он крепится на приборную панель с помощью двухстороннего скотча 3М и не загораживает обзор водителю. Дисплей показывает, с какой стороны находится препятствие а также показывает расстояние до него. Можно настроить уровень яркости экрана. Парктроник поможет избежать аварийных ситуаций в любую погоду. Он работает в температурном диапазоне от -30 до +80°C.

Отзывы о товаре Парктроник Digma DCK-200 3 датчика 19мм черный




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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Парктроник
Описание
Парктроник DCK-200 выполнен в форме номерной рамки с тремя встроенными датчиками. Благодаря этому он не требует монтажа в задний бампер – достаточно заменить штатную рамку номера. Прибор позволит легче парковаться на переполненных стоянках и тесных дворах. Диаметр датчиков составляет 19 мм, угол работы каждого – 60 градусов. Несмотря на комплект из трех сенсоров, парктроник обеспечивает широкий обзор пространства за автомобилем. На расстоянии от 2 м до 30 см от препятствия радар издает звуковой сигнал. В комплекте также идет компактный светодиодный LED экран. Он крепится на приборную панель с помощью двухстороннего скотча 3М и не загораживает обзор водителю. Дисплей показывает, с какой стороны находится препятствие а также показывает расстояние до него. Можно настроить уровень яркости экрана. Парктроник поможет избежать аварийных ситуаций в любую погоду. Он работает в температурном диапазоне от -30 до +80°C.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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