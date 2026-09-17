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Мойка высокого давления Bosch Universal Aquatak 135 06008A7C00 купить с доставкой в Москве
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Мойка высокого давления Bosch Universal Aquatak 135 06008A7C00

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Мойка высокого давления Bosch Universal Aquatak 135 06008A7C00
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
Производительность
0
Подогрев воды
нет
Функция автоматического отключения
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 140921
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Мойки высокого давления
Максимальное давление
135
Производительность
0
Подогрев воды
нет
Забор воды
да
Насадки
нет
Возможность использовать моющее средство
да
Функция автоматического отключения
нет
Ширина, см
300
Высота, см
300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х36х36
Вес, кг.
9.7

Описание товара Мойка высокого давления Bosch Universal Aquatak 135 06008A7C00

Бытовая, производительность: 410 л/час, возможность использования моющего средства, вес: 7.9 кг

Отзывы о товаре Мойка высокого давления Bosch Universal Aquatak 135 06008A7C00




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Мойки высокого давления
Максимальное давление
135
Производительность
0
Подогрев воды
нет
Забор воды
да
Насадки
нет
Возможность использовать моющее средство
да
Функция автоматического отключения
нет
Ширина, см
300
Высота, см
300
Страна производитель
Китай
Описание
Бытовая, производительность: 410 л/час, возможность использования моющего средства, вес: 7.9 кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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