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Paul Kalkbrenner - Icke Wieder (0889854122713) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Paul Kalkbrenner - Icke Wieder (0889854122713) виниловая пластинка

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Paul Kalkbrenner - Icke Wieder (0889854122713) виниловая пластинка - фото 1
Paul Kalkbrenner - Icke Wieder (0889854122713) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Paul Kalkbrenner
Альбом (сингл)
ICKE WIEDER
Жанр
Dance
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Paul Kalkbrenner - Icke Wieder (0889854122713) виниловая пластинка - фото 1
  • Paul Kalkbrenner - Icke Wieder (0889854122713) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 140225
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854122713]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Paul Kalkbrenner
Альбом (сингл)
ICKE WIEDER
Жанр
Dance
Трек-лист
B?xig Leise, Gutes Nitzwerk, Jestr?pp, Schnakeln, Kleines Bubu, Des Stabes Reuse, Sagte Der B?r, Kruppzeug, Schm?kelung, Der Breuzen
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Paul Kalkbrenner - Icke Wieder (0889854122713) виниловая пластинка

Track List

A1Boxig Leise5:28
A2Gutes Nitzwerk6:06
A3Jestrupp7:12
A4Schnakeln4:26
A5Kleines Bubu7:02
B1Des Stabes Reuse4:00
B2Sagte Der Bar4:48
B3Kruppzeug6:26
B4Schmokelung7:14
B5Der Breuzen7:14

Отзывы о товаре Paul Kalkbrenner - Icke Wieder (0889854122713) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854122713]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Paul Kalkbrenner
Альбом (сингл)
ICKE WIEDER
Жанр
Dance
Трек-лист
B?xig Leise, Gutes Nitzwerk, Jestr?pp, Schnakeln, Kleines Bubu, Des Stabes Reuse, Sagte Der B?r, Kruppzeug, Schm?kelung, Der Breuzen
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Нидерланды
Описание

Track List

A1Boxig Leise5:28
A2Gutes Nitzwerk6:06
A3Jestrupp7:12
A4Schnakeln4:26
A5Kleines Bubu7:02
B1Des Stabes Reuse4:00
B2Sagte Der Bar4:48
B3Kruppzeug6:26
B4Schmokelung7:14
B5Der Breuzen7:14
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