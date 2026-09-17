Машинка Bruder Трактор John Deere 6920 с погрузчиком
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинка
Мультфильм/Компьютерная игра
нет
Материал
пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
2
Звуковые эффекты
нет
Световые эффекты
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%3 640 руб. 6 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 131695
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Машинка
Возраст
от 2 лет
Мультфильм/Компьютерная игра
нет
Материал
пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
2
Максимальный возраст
8
Звуковые эффекты
нет
Световые эффекты
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х22х18
Вес, кг.
1
Описание товара Машинка Bruder Трактор John Deere 6920 с погрузчиком
Модель строительной техники. Выполнена в масштабе 1:16. Имеет подвижные функциональные детали. Подходит для игры в помещении и на улице.
Видео:
Видеообзор на Машинка Bruder Трактор John Deere 6920 с погрузчиком
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Бренд
Тип товара
Машинка
Возраст
от 2 лет
Мультфильм/Компьютерная игра
нет
Материал
пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
2
Максимальный возраст
8
Звуковые эффекты
нет
Световые эффекты
нет
Страна производитель
Китай
Модель строительной техники. Выполнена в масштабе 1:16. Имеет подвижные функциональные детали. Подходит для игры в помещении и на улице.
Видео:
Видеообзор на Машинка Bruder Трактор John Deere 6920 с погрузчиком
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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