Автомобиль-лесовоз "Престиж" 44198
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%980 руб. 1 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 399092
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Комплектация
игрушка, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х15
Вес, кг.
1.04
Описание товара Автомобиль-лесовоз "Престиж" 44198
Лесовоз Престиж оборудован поворотно-зажимным краном для погрузки и разгрузки брёвен (бревна поставляются в комплекте с лесовозом). С этой игрушкой можно играть как дома, так и на улице. Изделие выполнено из яркой, прочной, высококачественной пластмассы. Серия автомобилей «Престиж» поможет ребёнку познакомиться с различными видами спецтехники, развить воображение и фантазию.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Комплектация
игрушка, упаковка
Страна производитель
Китай
Лесовоз Престиж оборудован поворотно-зажимным краном для погрузки и разгрузки брёвен (бревна поставляются в комплекте с лесовозом). С этой игрушкой можно играть как дома, так и на улице. Изделие выполнено из яркой, прочной, высококачественной пластмассы. Серия автомобилей «Престиж» поможет ребёнку познакомиться с различными видами спецтехники, развить воображение и фантазию.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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