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Автомобиль-лесовоз "Престиж" 44198 купить с доставкой в Москве
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Автомобиль-лесовоз "Престиж" 44198

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Автомобиль-лесовоз &quot;Престиж&quot; 44198 - фото 1
Автомобиль-лесовоз &quot;Престиж&quot; 44198 - фото 2
Автомобиль-лесовоз &quot;Престиж&quot; 44198 - фото 3
Автомобиль-лесовоз &quot;Престиж&quot; 44198 - фото 4
Автомобиль-лесовоз &quot;Престиж&quot; 44198 - фото 5
Автомобиль-лесовоз &quot;Престиж&quot; 44198 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
  • Автомобиль-лесовоз &quot;Престиж&quot; 44198 - фото 1
  • Автомобиль-лесовоз &quot;Престиж&quot; 44198 - фото 2
  • Автомобиль-лесовоз &quot;Престиж&quot; 44198 - фото 3
  • Автомобиль-лесовоз &quot;Престиж&quot; 44198 - фото 4
  • Автомобиль-лесовоз &quot;Престиж&quot; 44198 - фото 5
  • Автомобиль-лесовоз &quot;Престиж&quot; 44198 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
980 руб.  1 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 399092
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Характеристики

Бренд
Полесье
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Комплектация
игрушка, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х15
Вес, кг.
1.04

Описание товара Автомобиль-лесовоз "Престиж" 44198

Лесовоз Престиж оборудован поворотно-зажимным краном для погрузки и разгрузки брёвен (бревна поставляются в комплекте с лесовозом). С этой игрушкой можно играть как дома, так и на улице. Изделие выполнено из яркой, прочной, высококачественной пластмассы. Серия автомобилей «Престиж» поможет ребёнку познакомиться с различными видами спецтехники, развить воображение и фантазию.

Отзывы о товаре Автомобиль-лесовоз "Престиж" 44198




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Характеристики
Бренд
Полесье
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Комплектация
игрушка, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Лесовоз Престиж оборудован поворотно-зажимным краном для погрузки и разгрузки брёвен (бревна поставляются в комплекте с лесовозом). С этой игрушкой можно играть как дома, так и на улице. Изделие выполнено из яркой, прочной, высококачественной пластмассы. Серия автомобилей «Престиж» поможет ребёнку познакомиться с различными видами спецтехники, развить воображение и фантазию.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Автомобиль-лесовоз "Престиж" 44198 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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