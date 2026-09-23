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Автомобиль инерционный Полесье "Сити" самосвал свет,звук арт.86204/8 купить с доставкой в Москве
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Автомобиль инерционный Полесье "Сити" самосвал свет,звук арт.86204/8

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Автомобиль инерционный Полесье &quot;Сити&quot; самосвал свет,звук арт.86204/8 - фото 1
Автомобиль инерционный Полесье &quot;Сити&quot; самосвал свет,звук арт.86204/8 - фото 2
Автомобиль инерционный Полесье &quot;Сити&quot; самосвал свет,звук арт.86204/8 - фото 3
Автомобиль инерционный Полесье &quot;Сити&quot; самосвал свет,звук арт.86204/8 - фото 4
Автомобиль инерционный Полесье &quot;Сити&quot; самосвал свет,звук арт.86204/8 - фото 5
Автомобиль инерционный Полесье &quot;Сити&quot; самосвал свет,звук арт.86204/8 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
пластик
Пол
для мальчиков
Минимальный возраст
3 года
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
есть
  • Автомобиль инерционный Полесье &quot;Сити&quot; самосвал свет,звук арт.86204/8 - фото 1
  • Автомобиль инерционный Полесье &quot;Сити&quot; самосвал свет,звук арт.86204/8 - фото 2
  • Автомобиль инерционный Полесье &quot;Сити&quot; самосвал свет,звук арт.86204/8 - фото 3
  • Автомобиль инерционный Полесье &quot;Сити&quot; самосвал свет,звук арт.86204/8 - фото 4
  • Автомобиль инерционный Полесье &quot;Сити&quot; самосвал свет,звук арт.86204/8 - фото 5
  • Автомобиль инерционный Полесье &quot;Сити&quot; самосвал свет,звук арт.86204/8 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%
970 руб.  1 802 руб. 
Начислим 46 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 511303
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Автомобиль инерционный Полесье "Сити" самосвал свет,звук арт.86204/8
970 руб. -46%
1 802 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Полесье
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Пол
для мальчиков
Минимальный возраст
3 года
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
есть
Комплектация
машинка, упаковка
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
44х40х13
Вес, г.
400

Описание товара Автомобиль инерционный Полесье "Сити" самосвал свет,звук арт.86204/8

Машинки и автотреки Полесье — это захватывающий набор для маленьких гонщиков, который привносит в игру реалистичное ощущение автогонок. Изготовленный в Беларуси, этот набор разработан специально для мальчиков от 3 лет. Он отлично подойдёт для увлекательных игр и развития воображения вашего ребёнка. Одной из ключевых характеристик данного набора является наличие звуковых эффектов, которые добавляют атмосферу настоящего гоночного трека. Каждое нажатие и движение сопровождается звуками, которые делают игру ещё более захватывающей и погружающей в процесс. Бренд Полесье давно зарекомендовал себя как производитель качественных и безопасных игрушек, и этот комплект не стал исключением. Он обеспечивает не только развлечение, но и способствует развитию моторики и координации у детей. Подарите вашему ребёнку возможность погрузиться в мир скорости и приключений с машинами и автотреками Полесье!

Отзывы о товаре Автомобиль инерционный Полесье "Сити" самосвал свет,звук арт.86204/8




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Характеристики
Бренд
Полесье
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Пол
для мальчиков
Минимальный возраст
3 года
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
есть
Комплектация
машинка, упаковка
Страна производитель
Беларусь
Описание
Машинки и автотреки Полесье — это захватывающий набор для маленьких гонщиков, который привносит в игру реалистичное ощущение автогонок. Изготовленный в Беларуси, этот набор разработан специально для мальчиков от 3 лет. Он отлично подойдёт для увлекательных игр и развития воображения вашего ребёнка. Одной из ключевых характеристик данного набора является наличие звуковых эффектов, которые добавляют атмосферу настоящего гоночного трека. Каждое нажатие и движение сопровождается звуками, которые делают игру ещё более захватывающей и погружающей в процесс. Бренд Полесье давно зарекомендовал себя как производитель качественных и безопасных игрушек, и этот комплект не стал исключением. Он обеспечивает не только развлечение, но и способствует развитию моторики и координации у детей. Подарите вашему ребёнку возможность погрузиться в мир скорости и приключений с машинами и автотреками Полесье!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Автомобиль инерционный Полесье "Сити" самосвал свет,звук арт.86204/8 - данный товар вы можете купить по цене 970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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