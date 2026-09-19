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Кран башенный строительный на Р/У 1:20 в коробке высота крана 100см, вращается башня,радиус действия 20 метр. E563-003 купить с доставкой в Москве
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Кран башенный строительный на Р/У 1:20 в коробке высота крана 100см, вращается башня,радиус действия 20 метр. E563-003

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Кран башенный строительный на Р/У 1:20 в коробке высота крана 100см, вращается башня,радиус действия 20 метр. E563-003 - фото 1
Кран башенный строительный на Р/У 1:20 в коробке высота крана 100см, вращается башня,радиус действия 20 метр. E563-003 - фото 2
Кран башенный строительный на Р/У 1:20 в коробке высота крана 100см, вращается башня,радиус действия 20 метр. E563-003 - фото 3
Кран башенный строительный на Р/У 1:20 в коробке высота крана 100см, вращается башня,радиус действия 20 метр. E563-003 - фото 4
Кран башенный строительный на Р/У 1:20 в коробке высота крана 100см, вращается башня,радиус действия 20 метр. E563-003 - фото 5
Кран башенный строительный на Р/У 1:20 в коробке высота крана 100см, вращается башня,радиус действия 20 метр. E563-003 - фото 6
Кран башенный строительный на Р/У 1:20 в коробке высота крана 100см, вращается башня,радиус действия 20 метр. E563-003 - фото 7
Кран башенный строительный на Р/У 1:20 в коробке высота крана 100см, вращается башня,радиус действия 20 метр. E563-003 - фото 8
Кран башенный строительный на Р/У 1:20 в коробке высота крана 100см, вращается башня,радиус действия 20 метр. E563-003 - фото 9
Кран башенный строительный на Р/У 1:20 в коробке высота крана 100см, вращается башня,радиус действия 20 метр. E563-003 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструктор
Материал
металл, пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
  • Кран башенный строительный на Р/У 1:20 в коробке высота крана 100см, вращается башня,радиус действия 20 метр. E563-003 - фото 1
  • Кран башенный строительный на Р/У 1:20 в коробке высота крана 100см, вращается башня,радиус действия 20 метр. E563-003 - фото 2
  • Кран башенный строительный на Р/У 1:20 в коробке высота крана 100см, вращается башня,радиус действия 20 метр. E563-003 - фото 3
  • Кран башенный строительный на Р/У 1:20 в коробке высота крана 100см, вращается башня,радиус действия 20 метр. E563-003 - фото 4
  • Кран башенный строительный на Р/У 1:20 в коробке высота крана 100см, вращается башня,радиус действия 20 метр. E563-003 - фото 5
  • Кран башенный строительный на Р/У 1:20 в коробке высота крана 100см, вращается башня,радиус действия 20 метр. E563-003 - фото 6
  • Кран башенный строительный на Р/У 1:20 в коробке высота крана 100см, вращается башня,радиус действия 20 метр. E563-003 - фото 7
  • Кран башенный строительный на Р/У 1:20 в коробке высота крана 100см, вращается башня,радиус действия 20 метр. E563-003 - фото 8
  • Кран башенный строительный на Р/У 1:20 в коробке высота крана 100см, вращается башня,радиус действия 20 метр. E563-003 - фото 9
  • Кран башенный строительный на Р/У 1:20 в коробке высота крана 100см, вращается башня,радиус действия 20 метр. E563-003 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-66%
2 390 руб.  7 004 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 399295
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Характеристики

Бренд
Double Egle
Тип товара
Конструктор
Возраст
от 3 лет
Материал
металл, пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Комплектация
башенный кран, пульт управления 24GHz, аккумулятор NiCd 48V 300mah, USB зарядное устройство, руководство пользователя
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х5
Вес, кг.
2

Описание товара Кран башенный строительный на Р/У 1:20 в коробке высота крана 100см, вращается башня,радиус действия 20 метр. E563-003

Машинка и автотрек Double Egle – это увлекательный набор, созданный специально для маленьких автолюбителей в возрасте от 3 до 8 лет. Этот комплект станет отличным подарком для мальчиков, которые обожают скорость и динамичные игры. Бренд Double Egle славится своим качеством и вниманием к деталям, и этот набор не исключение. Автотрек можно легко собрать и настроить в зависимости от предпочтений ребенка, что делает игру ещё более захватывающей и разнообразной. Машинка, входящая в комплект, отличается ярким дизайном и прочной конструкцией, обеспечивая безопасность и долговечность. Все элементы произведены из нетоксичных материалов, гарантируя безопасность для здоровья детей. Этот набор способствует развитию координации движений, воображения и пространственного мышления. Благодаря машинке и автотреку Double Egle ваш ребенок сможет почувствовать себя настоящим гонщиком, устраивая захватывающие гоночные состязания прямо у себя дома.

Отзывы о товаре Кран башенный строительный на Р/У 1:20 в коробке высота крана 100см, вращается башня,радиус действия 20 метр. E563-003




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Характеристики
Бренд
Double Egle
Тип товара
Конструктор
Возраст
от 3 лет
Материал
металл, пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Комплектация
башенный кран, пульт управления 24GHz, аккумулятор NiCd 48V 300mah, USB зарядное устройство, руководство пользователя
Страна производитель
Китай
Описание
Машинка и автотрек Double Egle – это увлекательный набор, созданный специально для маленьких автолюбителей в возрасте от 3 до 8 лет. Этот комплект станет отличным подарком для мальчиков, которые обожают скорость и динамичные игры. Бренд Double Egle славится своим качеством и вниманием к деталям, и этот набор не исключение. Автотрек можно легко собрать и настроить в зависимости от предпочтений ребенка, что делает игру ещё более захватывающей и разнообразной. Машинка, входящая в комплект, отличается ярким дизайном и прочной конструкцией, обеспечивая безопасность и долговечность. Все элементы произведены из нетоксичных материалов, гарантируя безопасность для здоровья детей. Этот набор способствует развитию координации движений, воображения и пространственного мышления. Благодаря машинке и автотреку Double Egle ваш ребенок сможет почувствовать себя настоящим гонщиком, устраивая захватывающие гоночные состязания прямо у себя дома.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кран башенный строительный на Р/У 1:20 в коробке высота крана 100см, вращается башня,радиус действия 20 метр. E563-003 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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