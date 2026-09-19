Внедорожник Land Rover Defender на РУ (свет) в коробке открывание копота,амортизация подвески E327-003
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Характеристики
Описание товара Внедорожник Land Rover Defender на РУ (свет) в коробке открывание копота,амортизация подвески E327-003
Машинка и автотреки Double Egle — идеальный подарок для юных автолюбителей, которые только начинают свое увлекательное путешествие в мир гонок. Этот замечательный набор рассчитан на детей в возрасте от 3 лет и подходит как для мальчиков, так и для девочек, предлагая увлекательные игры без гендерных стереотипов. Машинка бренда Double Egle тщательно продумана и изготовлена из безопасных и прочных материалов, гарантируя долгий срок службы и стойкость к активным играм. Световые эффекты, встроенные в машинку, добавляют элемент зрелищности и делают игру еще более захватывающей, особенно в условиях низкой освещенности. Автотреки, входящие в набор, легко собираются и позволяют создавать разнообразные конфигурации трасс, стимулируя детское воображение и творческое мышление. Будьте уверены, что каждая гонка станет уникальным приключением благодаря инновационному дизайну и возможности персонализации треков. Отличительной чертой продукции Double Egle является внимание к деталям и высокое качество исполнения, что делает ее идеальным выбором для тех, кто хочет подарить своим детям настоящую радость и увлекательные часы игры.
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