Спецтехника: Самосвал
Оригинальный товар
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Характеристики
Материал
пластик
Пол
для мальчиков
Минимальный возраст
5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 600 руб.
В наличии
Код товара: 716870
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Загружаем...
1 600 руб.
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Характеристики
Бренд
Возраст
5
Материал
пластик
Пол
для мальчиков
Минимальный возраст
5
Максимальный возраст
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х23х20
Вес, г.
760
Описание товара Спецтехника: Самосвал
Спецтехника: Самосвал
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Возраст
5
Материал
пластик
Пол
для мальчиков
Минимальный возраст
5
Максимальный возраст
10
Страна производитель
Китай
Спецтехника: Самосвал
Достоинства:
Комментарий:
За такую сумму пойдет , все пришло за 2 дня , целое .ребенку нравится .
Достоинства:
Комментарий:
машинки красивые, яркие, все. двигается. 1. - очень. маленькие.
Достоинства:
Комментарий:
Очень маленькие, миленькие машинки. Надеюсь внукам понравится. Всем спасибо
Достоинства:
Комментарий:
машинки так себе, они супер мелкие, детям нравятся такие мелкие машинки. но они хлипкие быстро ломаются
Достоинства:
Комментарий:
Внук доволен маленькие - удобные ездят - рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
упакован хорошо , весёленькие расцветки , Всем спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
очень маленькие, на фото выглядят более крупными. но ребенку понравились
Достоинства:
Комментарий:
Очень маленькие по размеру и хлипкие на ощупь, но за такую цену что уж говорить!
Достоинства:
Комментарий:
Инерционные крутые машинки.Купила внуку ,а играет больше кот,бегает за ними. Все счастливы! Спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Замечатеные маленькие машинки, для малышей самое то
Достоинства:
Комментарий:
Маленькие, размером со спичечный коробок, хлипкие. Но ребенок доволен
Достоинства:
Комментарий:
в целом очень милые машинки сразу не заметила дома открыли сломана деталь на машине очень расстроены
Достоинства:
Комментарий:
Ребенку машинки очень нравятся , маленькие , хорошо лежат в руке .
Достоинства:
Комментарий:
Товар соответствует описанию, для игры с машинками на столе: город.
Достоинства:
Комментарий:
набор замечательный,взяла внуку ,думаю понравится,машинки маленькие,в сумочке,спасибо продавцам за хорошую доставку
Достоинства:
Комментарий:
маленькие, сыну понравились, ему нравятся маленькие машинки
Достоинства:
Комментарий:
Очень мелкие машинки. Хрупкий материал. Розовый материал для мальчуковой упаковки.
Достоинства:
Комментарий:
Думала размер чуть больше, но и этот наверное тоже ювелирная работа
Достоинства:
Комментарий:
Пластик прочный.Очень мелкие машинки, для малышей нельзя
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришел, хорошо упакован.Машинки очень маленькие, надеюсь внуку понравятся...Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
машинки тоже хорошие , железные, приехало всё целое
Достоинства:
Комментарий:
онгь нравятся эти машинки. третий набор покупаю, так как сын много с ними играет, любит на части разбирать, терять. на фото новая машинка и точно такая же из набора, купленного год назад. хотя потерялся кузов, видно, что машинка все ещё в хорошем состоянии. рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
купил набор машинок для внука ему очень понравились.спасибо продавцу рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
пришло все целое,но один скейт не светился,из за этого сняла одну звезду
Достоинства:
Комментарий:
машинки соответствуют описанию, маленькие, порравились
Достоинства:
Комментарий:
крошечные машинки, сыну 1,7 и он очень доволен) правда они хрупкие и кидать их нельзя
Достоинства:
Комментарий:
машинки маленькие, но прикольные, некоторые детали легко ломаются
Достоинства:
Комментарий:
товар пришел во время. упаковка целая. машинки мини .
Достоинства:
Комментарий:
Супер маленькие машинки, но прикольные, в дорогу самый раз!
Спецтехника: Самосвал - по цене 1600 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Спецтехника: Самосвал
Достоинства:
Комментарий:
За такую сумму пойдет , все пришло за 2 дня , целое .ребенку нравится .
Достоинства:
Комментарий:
машинки красивые, яркие, все. двигается. 1. - очень. маленькие.
Достоинства:
Комментарий:
Очень маленькие, миленькие машинки. Надеюсь внукам понравится. Всем спасибо
Достоинства:
Комментарий:
машинки так себе, они супер мелкие, детям нравятся такие мелкие машинки. но они хлипкие быстро ломаются
Достоинства:
Комментарий:
Внук доволен маленькие - удобные ездят - рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
упакован хорошо , весёленькие расцветки , Всем спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
очень маленькие, на фото выглядят более крупными. но ребенку понравились
Достоинства:
Комментарий:
Очень маленькие по размеру и хлипкие на ощупь, но за такую цену что уж говорить!
Достоинства:
Комментарий:
Инерционные крутые машинки.Купила внуку ,а играет больше кот,бегает за ними. Все счастливы! Спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Замечатеные маленькие машинки, для малышей самое то
Достоинства:
Комментарий:
Маленькие, размером со спичечный коробок, хлипкие. Но ребенок доволен
Достоинства:
Комментарий:
в целом очень милые машинки сразу не заметила дома открыли сломана деталь на машине очень расстроены
Достоинства:
Комментарий:
Ребенку машинки очень нравятся , маленькие , хорошо лежат в руке .
Достоинства:
Комментарий:
Товар соответствует описанию, для игры с машинками на столе: город.
Достоинства:
Комментарий:
набор замечательный,взяла внуку ,думаю понравится,машинки маленькие,в сумочке,спасибо продавцам за хорошую доставку
Достоинства:
Комментарий:
маленькие, сыну понравились, ему нравятся маленькие машинки
Достоинства:
Комментарий:
Очень мелкие машинки. Хрупкий материал. Розовый материал для мальчуковой упаковки.
Достоинства:
Комментарий:
Думала размер чуть больше, но и этот наверное тоже ювелирная работа
Достоинства:
Комментарий:
Пластик прочный.Очень мелкие машинки, для малышей нельзя
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришел, хорошо упакован.Машинки очень маленькие, надеюсь внуку понравятся...Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
машинки тоже хорошие , железные, приехало всё целое
Достоинства:
Комментарий:
онгь нравятся эти машинки. третий набор покупаю, так как сын много с ними играет, любит на части разбирать, терять. на фото новая машинка и точно такая же из набора, купленного год назад. хотя потерялся кузов, видно, что машинка все ещё в хорошем состоянии. рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
купил набор машинок для внука ему очень понравились.спасибо продавцу рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
пришло все целое,но один скейт не светился,из за этого сняла одну звезду
Достоинства:
Комментарий:
машинки соответствуют описанию, маленькие, порравились
Достоинства:
Комментарий:
крошечные машинки, сыну 1,7 и он очень доволен) правда они хрупкие и кидать их нельзя
Достоинства:
Комментарий:
машинки маленькие, но прикольные, некоторые детали легко ломаются
Достоинства:
Комментарий:
товар пришел во время. упаковка целая. машинки мини .
Достоинства:
Комментарий:
Супер маленькие машинки, но прикольные, в дорогу самый раз!