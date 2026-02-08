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Спецтехника: Самосвал купить с доставкой в Москве
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Спецтехника: Самосвал

29 Отзывы
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Спецтехника: Самосвал - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
пластик
Пол
для мальчиков
Минимальный возраст
5
  • Спецтехника: Самосвал - фото 1
  • Спецтехника: Самосвал - фото 2
  • Спецтехника: Самосвал - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 600 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716870
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Спецтехника: Самосвал
1 600 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Нордпласт
Возраст
5
Материал
пластик
Пол
для мальчиков
Минимальный возраст
5
Максимальный возраст
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х23х20
Вес, г.
760

Описание товара Спецтехника: Самосвал

Спецтехника: Самосвал

Отзывы о товаре Спецтехника: Самосвал

Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Владимир Н.

Достоинства:


Комментарий:
За такую сумму пойдет , все пришло за 2 дня , целое .ребенку нравится .
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
машинки красивые, яркие, все. двигается. 1. - очень. маленькие.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Светлана И.

Достоинства:


Комментарий:
Очень маленькие, миленькие машинки. Надеюсь внукам понравится. Всем спасибо
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Гузель Н.

Достоинства:


Комментарий:
машинки так себе, они супер мелкие, детям нравятся такие мелкие машинки. но они хлипкие быстро ломаются
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Виктория Г.

Достоинства:


Комментарий:
Внук доволен маленькие - удобные ездят - рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Наталья Б.

Достоинства:


Комментарий:
упакован хорошо , весёленькие расцветки , Всем спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Ольга С.

Достоинства:


Комментарий:
очень маленькие, на фото выглядят более крупными. но ребенку понравились
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Екатерина Д.

Достоинства:


Комментарий:
Очень маленькие по размеру и хлипкие на ощупь, но за такую цену что уж говорить!
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Галина Б.

Достоинства:


Комментарий:
Инерционные крутые машинки.Купила внуку ,а играет больше кот,бегает за ними. Все счастливы! Спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Наталья В.

Достоинства:


Комментарий:
Замечатеные маленькие машинки, для малышей самое то
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Владимир Б.

Достоинства:


Комментарий:
Маленькие, размером со спичечный коробок, хлипкие. Но ребенок доволен
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Ирина К.

Достоинства:


Комментарий:
в целом очень милые машинки сразу не заметила дома открыли сломана деталь на машине очень расстроены
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Вадим Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Ребенку машинки очень нравятся , маленькие , хорошо лежат в руке .
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Алена Б.

Достоинства:


Комментарий:
Товар соответствует описанию, для игры с машинками на столе: город.
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Зинаида Б.

Достоинства:


Комментарий:
набор замечательный,взяла внуку ,думаю понравится,машинки маленькие,в сумочке,спасибо продавцам за хорошую доставку
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Аюна Г.

Достоинства:


Комментарий:
маленькие, сыну понравились, ему нравятся маленькие машинки
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Евгения С.

Достоинства:


Комментарий:
Очень мелкие машинки. Хрупкий материал. Розовый материал для мальчуковой упаковки.
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Ирина М.

Достоинства:


Комментарий:
Думала размер чуть больше, но и этот наверное тоже ювелирная работа
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
Надежда Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Пластик прочный.Очень мелкие машинки, для малышей нельзя
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
Любовь

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришел, хорошо упакован.Машинки очень маленькие, надеюсь внуку понравятся...Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
Абидат Кутбудинова

Достоинства:


Комментарий:
машинки тоже хорошие , железные, приехало всё целое
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
Алина С.

Достоинства:


Комментарий:
онгь нравятся эти машинки. третий набор покупаю, так как сын много с ними играет, любит на части разбирать, терять. на фото новая машинка и точно такая же из набора, купленного год назад. хотя потерялся кузов, видно, что машинка все ещё в хорошем состоянии. рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
купил набор машинок для внука ему очень понравились.спасибо продавцу рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
Анютка Н.

Достоинства:


Комментарий:
пришло все целое,но один скейт не светился,из за этого сняла одну звезду
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Екатерина К.

Достоинства:


Комментарий:
машинки соответствуют описанию, маленькие, порравились
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Валерия Б.

Достоинства:


Комментарий:
крошечные машинки, сыну 1,7 и он очень доволен) правда они хрупкие и кидать их нельзя
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Любовь С.

Достоинства:


Комментарий:
машинки маленькие, но прикольные, некоторые детали легко ломаются
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2026
Галина Т.

Достоинства:


Комментарий:
товар пришел во время. упаковка целая. машинки мини .
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2026
Natali К.

Достоинства:


Комментарий:
Супер маленькие машинки, но прикольные, в дорогу самый раз!



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Нордпласт
Возраст
5
Материал
пластик
Пол
для мальчиков
Минимальный возраст
5
Максимальный возраст
10
Страна производитель
Китай
Описание
Спецтехника: Самосвал
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Владимир Н.

Достоинства:


Комментарий:
За такую сумму пойдет , все пришло за 2 дня , целое .ребенку нравится .
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
машинки красивые, яркие, все. двигается. 1. - очень. маленькие.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Светлана И.

Достоинства:


Комментарий:
Очень маленькие, миленькие машинки. Надеюсь внукам понравится. Всем спасибо
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Гузель Н.

Достоинства:


Комментарий:
машинки так себе, они супер мелкие, детям нравятся такие мелкие машинки. но они хлипкие быстро ломаются
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Виктория Г.

Достоинства:


Комментарий:
Внук доволен маленькие - удобные ездят - рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Наталья Б.

Достоинства:


Комментарий:
упакован хорошо , весёленькие расцветки , Всем спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Ольга С.

Достоинства:


Комментарий:
очень маленькие, на фото выглядят более крупными. но ребенку понравились
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Екатерина Д.

Достоинства:


Комментарий:
Очень маленькие по размеру и хлипкие на ощупь, но за такую цену что уж говорить!
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Галина Б.

Достоинства:


Комментарий:
Инерционные крутые машинки.Купила внуку ,а играет больше кот,бегает за ними. Все счастливы! Спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Наталья В.

Достоинства:


Комментарий:
Замечатеные маленькие машинки, для малышей самое то
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Владимир Б.

Достоинства:


Комментарий:
Маленькие, размером со спичечный коробок, хлипкие. Но ребенок доволен
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Ирина К.

Достоинства:


Комментарий:
в целом очень милые машинки сразу не заметила дома открыли сломана деталь на машине очень расстроены
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Вадим Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Ребенку машинки очень нравятся , маленькие , хорошо лежат в руке .
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Алена Б.

Достоинства:


Комментарий:
Товар соответствует описанию, для игры с машинками на столе: город.
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Зинаида Б.

Достоинства:


Комментарий:
набор замечательный,взяла внуку ,думаю понравится,машинки маленькие,в сумочке,спасибо продавцам за хорошую доставку
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Аюна Г.

Достоинства:


Комментарий:
маленькие, сыну понравились, ему нравятся маленькие машинки
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Евгения С.

Достоинства:


Комментарий:
Очень мелкие машинки. Хрупкий материал. Розовый материал для мальчуковой упаковки.
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Ирина М.

Достоинства:


Комментарий:
Думала размер чуть больше, но и этот наверное тоже ювелирная работа
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
Надежда Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Пластик прочный.Очень мелкие машинки, для малышей нельзя
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
Любовь

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришел, хорошо упакован.Машинки очень маленькие, надеюсь внуку понравятся...Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
Абидат Кутбудинова

Достоинства:


Комментарий:
машинки тоже хорошие , железные, приехало всё целое
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
Алина С.

Достоинства:


Комментарий:
онгь нравятся эти машинки. третий набор покупаю, так как сын много с ними играет, любит на части разбирать, терять. на фото новая машинка и точно такая же из набора, купленного год назад. хотя потерялся кузов, видно, что машинка все ещё в хорошем состоянии. рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
купил набор машинок для внука ему очень понравились.спасибо продавцу рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
Анютка Н.

Достоинства:


Комментарий:
пришло все целое,но один скейт не светился,из за этого сняла одну звезду
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Екатерина К.

Достоинства:


Комментарий:
машинки соответствуют описанию, маленькие, порравились
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Валерия Б.

Достоинства:


Комментарий:
крошечные машинки, сыну 1,7 и он очень доволен) правда они хрупкие и кидать их нельзя
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Любовь С.

Достоинства:


Комментарий:
машинки маленькие, но прикольные, некоторые детали легко ломаются
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2026
Галина Т.

Достоинства:


Комментарий:
товар пришел во время. упаковка целая. машинки мини .
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2026
Natali К.

Достоинства:


Комментарий:
Супер маленькие машинки, но прикольные, в дорогу самый раз!


Спецтехника: Самосвал - по цене 1600 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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