Конструктор Джип на РУ (489 дет.) в коробке 2 режима: гоночный и подъема C51041W
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%3 950 руб. 6 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 399293
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 6 лет
Материал
пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
6
Максимальный возраст
10
Комплектация
конструктор пластиковый для сборки полноприводного краулера 489 деталей, пульт управления 24 ГГц, двигатель и аккумуляторный блок 74v для сборки силовой части, USB зарядное устройство 1шт, пульт управления 1шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х34х9
Вес, кг.
1.44
Описание товара Конструктор Джип на РУ (489 дет.) в коробке 2 режима: гоночный и подъема C51041W
C51041W «Джип» 2.4G – это набор, в который входят элементы для сборки радиоуправляемого джипа и пульт управления 2.4GHz. Управляемый пультом, танк движется вперед, назад, влево и право.,
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 6 лет
Материал
пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
6
Максимальный возраст
10
Комплектация
конструктор пластиковый для сборки полноприводного краулера 489 деталей, пульт управления 24 ГГц, двигатель и аккумуляторный блок 74v для сборки силовой части, USB зарядное устройство 1шт, пульт управления 1шт
Страна производитель
Китай
C51041W «Джип» 2.4G – это набор, в который входят элементы для сборки радиоуправляемого джипа и пульт управления 2.4GHz. Управляемый пультом, танк движется вперед, назад, влево и право.,
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