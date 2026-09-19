Машина "Скорая помощь" в коробке сборная машина:платформа с колесами,2 штырька,4 блока VIGA 50204
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
дерево
Пол
мальчик
Минимальный возраст
1.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%940 руб. 1 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 392177
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 1.5 лет
Материал
дерево
Пол
мальчик
Минимальный возраст
1.5
Максимальный возраст
3
Комплектация
7 деталей, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х16х9
Вес, г.
438
Описание товара Машина "Скорая помощь" в коробке сборная машина:платформа с колесами,2 штырька,4 блока VIGA 50204
Машинка представляет собой конструктор из 7 красочных элементов, выполненных из высококачественной древесины. Колеса машинки вращаются, а нанизывание блоков на стержни сделает игру с ней еще более увлекательной. В ходе игры у ребенка развивается воображение и фантазия, мелкая моторика, собственное мышление, внимание, эмоциональное благополучие.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 1.5 лет
Материал
дерево
Пол
мальчик
Минимальный возраст
1.5
Максимальный возраст
3
Комплектация
7 деталей, упаковка
Страна производитель
Китай
Машинка представляет собой конструктор из 7 красочных элементов, выполненных из высококачественной древесины. Колеса машинки вращаются, а нанизывание блоков на стержни сделает игру с ней еще более увлекательной. В ходе игры у ребенка развивается воображение и фантазия, мелкая моторика, собственное мышление, внимание, эмоциональное благополучие.
Машина "Скорая помощь" в коробке сборная машина:платформа с колесами,2 штырька,4 блока VIGA 50204 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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