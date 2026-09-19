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Автомобиль инерционный "Полиция" (свет,звук) в коробке 79664 купить с доставкой в Москве
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Автомобиль инерционный "Полиция" (свет,звук) в коробке 79664

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Автомобиль инерционный &quot;Полиция&quot; (свет,звук) в коробке 79664 - фото 1
Автомобиль инерционный &quot;Полиция&quot; (свет,звук) в коробке 79664 - фото 2
Автомобиль инерционный &quot;Полиция&quot; (свет,звук) в коробке 79664 - фото 3
Автомобиль инерционный &quot;Полиция&quot; (свет,звук) в коробке 79664 - фото 4
Автомобиль инерционный &quot;Полиция&quot; (свет,звук) в коробке 79664 - фото 5
Автомобиль инерционный &quot;Полиция&quot; (свет,звук) в коробке 79664 - фото 6
Автомобиль инерционный &quot;Полиция&quot; (свет,звук) в коробке 79664 - фото 7
Автомобиль инерционный &quot;Полиция&quot; (свет,звук) в коробке 79664 - фото 8
Автомобиль инерционный &quot;Полиция&quot; (свет,звук) в коробке 79664 - фото 9
Автомобиль инерционный &quot;Полиция&quot; (свет,звук) в коробке 79664 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игрушка
Материал
пластик
Пол
унисекс
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
есть
  • Автомобиль инерционный &quot;Полиция&quot; (свет,звук) в коробке 79664 - фото 1
  • Автомобиль инерционный &quot;Полиция&quot; (свет,звук) в коробке 79664 - фото 2
  • Автомобиль инерционный &quot;Полиция&quot; (свет,звук) в коробке 79664 - фото 3
  • Автомобиль инерционный &quot;Полиция&quot; (свет,звук) в коробке 79664 - фото 4
  • Автомобиль инерционный &quot;Полиция&quot; (свет,звук) в коробке 79664 - фото 5
  • Автомобиль инерционный &quot;Полиция&quot; (свет,звук) в коробке 79664 - фото 6
  • Автомобиль инерционный &quot;Полиция&quot; (свет,звук) в коробке 79664 - фото 7
  • Автомобиль инерционный &quot;Полиция&quot; (свет,звук) в коробке 79664 - фото 8
  • Автомобиль инерционный &quot;Полиция&quot; (свет,звук) в коробке 79664 - фото 9
  • Автомобиль инерционный &quot;Полиция&quot; (свет,звук) в коробке 79664 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%
800 руб.  960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 399168
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Характеристики

Бренд
Полесье
Тип товара
Игрушка
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Пол
унисекс
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
есть
Комплектация
игрушка, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х13х10
Вес, г.
475

Описание товара Автомобиль инерционный "Полиция" (свет,звук) в коробке 79664

Машинка и автотрек Полесье — это увлекательная игрушка, которая подарит вашему ребенку множество часов радости и захватывающих гонок. Предназначенная для детей от 3 лет, эта игра привлекает внимание своим ярким дизайном и реалистичными звуковыми и световыми эффектами, которые делают каждую гонку еще более захватывающей. Отличающаяся высоким качеством и безопасностью, игрушка разработана с учетом всех стандартов, чтобы обеспечить максимальную безопасность и удобство при использовании. Бренд Полесье, известный своим безупречным подходом к созданию детских товаров, снова радует своими высокотехнологичными и развивающими продуктами. Автотрек легко собирается и разбирается, что позволяет детям самостоятельно сооружать новые трассы и экспериментировать с их формой и длиной. Световые эффекты добавляют элемент волшебства, создавая динамичное освещение во время гонок, а звуковые эффекты реалистично передают рев мотора и визг тормозов. Эта игрушка не только развивает моторику и координацию движений, но и способствует развитию воображения и творческого мышления. Пусть ваш ребенок погрузится в мир скорости и приключений с Машинкой и автотреком Полесье!

Отзывы о товаре Автомобиль инерционный "Полиция" (свет,звук) в коробке 79664




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Характеристики
Бренд
Полесье
Тип товара
Игрушка
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Пол
унисекс
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
есть
Комплектация
игрушка, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Машинка и автотрек Полесье — это увлекательная игрушка, которая подарит вашему ребенку множество часов радости и захватывающих гонок. Предназначенная для детей от 3 лет, эта игра привлекает внимание своим ярким дизайном и реалистичными звуковыми и световыми эффектами, которые делают каждую гонку еще более захватывающей. Отличающаяся высоким качеством и безопасностью, игрушка разработана с учетом всех стандартов, чтобы обеспечить максимальную безопасность и удобство при использовании. Бренд Полесье, известный своим безупречным подходом к созданию детских товаров, снова радует своими высокотехнологичными и развивающими продуктами. Автотрек легко собирается и разбирается, что позволяет детям самостоятельно сооружать новые трассы и экспериментировать с их формой и длиной. Световые эффекты добавляют элемент волшебства, создавая динамичное освещение во время гонок, а звуковые эффекты реалистично передают рев мотора и визг тормозов. Эта игрушка не только развивает моторику и координацию движений, но и способствует развитию воображения и творческого мышления. Пусть ваш ребенок погрузится в мир скорости и приключений с Машинкой и автотреком Полесье!
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