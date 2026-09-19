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Автобетоновоз 3-х осный 08811 купить с доставкой в Москве
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Автобетоновоз 3-х осный 08811

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Автобетоновоз 3-х осный 08811 - фото 1
Автобетоновоз 3-х осный 08811 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
пластик, металл, резина
  • Автобетоновоз 3-х осный 08811 - фото 1
  • Автобетоновоз 3-х осный 08811 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
810 руб.  1 479 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 399117
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Характеристики

Бренд
NoName
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, металл, резина
Комплектация
игрушка, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х23х17
Вес, г.
550

Описание товара Автобетоновоз 3-х осный 08811

Игрушечный автобетоновоз от российского бренда Лена прекрасно впишется в детские игры со строительной тематикой. Игрушка подходит для игр дома, на улице и в песочнице. На колесах автобензовоза резиновые шины с протекторами, которые позволяют ездить по любой поверхности. Внешний вид игрушки очень схож с настоящим автобетоновозом. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.

Отзывы о товаре Автобетоновоз 3-х осный 08811




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Характеристики
Бренд
NoName
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, металл, резина
Комплектация
игрушка, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Игрушечный автобетоновоз от российского бренда Лена прекрасно впишется в детские игры со строительной тематикой. Игрушка подходит для игр дома, на улице и в песочнице. На колесах автобензовоза резиновые шины с протекторами, которые позволяют ездить по любой поверхности. Внешний вид игрушки очень схож с настоящим автобетоновозом. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Автобетоновоз 3-х осный 08811 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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