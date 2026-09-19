Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%
810 руб.
1 564
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 399052
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Автомобиль "Техпомощь" в сеточке 6387
Автомобиль Техпомощь является развивающей игрушкой для детей до 3-х лет. Крышка кузова автомобиля откидывается за ручку над кабиной и в таком положении тоже является рабочей поверхностью. С помощью молотка, отвертки и гаечного ключа можно забивать гвозди (3 шт.), вкручивать болты (3 шт.). Для этого в крышке кузова имеются специальные отверстия. В сам кузов можно сложить свободные болты, гвозди, другие мелкие детали. Игрушка знакомит с работой и назначением основных слесарных инструментов, развивает моторику рук, логику, память, воображение. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
Автомобиль Техпомощь является развивающей игрушкой для детей до 3-х лет. Крышка кузова автомобиля откидывается за ручку над кабиной и в таком положении тоже является рабочей поверхностью. С помощью молотка, отвертки и гаечного ключа можно забивать гвозди (3 шт.), вкручивать болты (3 шт.). Для этого в крышке кузова имеются специальные отверстия. В сам кузов можно сложить свободные болты, гвозди, другие мелкие детали. Игрушка знакомит с работой и назначением основных слесарных инструментов, развивает моторику рук, логику, память, воображение. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
Автомобиль "Техпомощь" в сеточке 6387 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Автомобиль "Техпомощь" в сеточке 6387