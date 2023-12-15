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Pearl Jam, Yield (0889853036615) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Pearl Jam, Yield (0889853036615) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Pearl Jam, Yield (0889853036615) виниловая пластинка - фото 1
Pearl Jam, Yield (0889853036615) виниловая пластинка - фото 2
Pearl Jam, Yield (0889853036615) виниловая пластинка - фото 3
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Pearl Jam, Yield (0889853036615) виниловая пластинка - фото 5
Pearl Jam, Yield (0889853036615) виниловая пластинка - фото 6
Pearl Jam, Yield (0889853036615) виниловая пластинка - фото 7
Pearl Jam, Yield (0889853036615) виниловая пластинка - фото 8
Pearl Jam, Yield (0889853036615) виниловая пластинка - фото 9
Pearl Jam, Yield (0889853036615) виниловая пластинка - фото 10
Pearl Jam, Yield (0889853036615) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
08.07.1905
Исполнитель
Pearl Jam
Альбом (сингл)
YIELD
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Pearl Jam, Yield (0889853036615) виниловая пластинка - фото 1
  • Pearl Jam, Yield (0889853036615) виниловая пластинка - фото 2
  • Pearl Jam, Yield (0889853036615) виниловая пластинка - фото 3
  • Pearl Jam, Yield (0889853036615) виниловая пластинка - фото 4
  • Pearl Jam, Yield (0889853036615) виниловая пластинка - фото 5
  • Pearl Jam, Yield (0889853036615) виниловая пластинка - фото 6
  • Pearl Jam, Yield (0889853036615) виниловая пластинка - фото 7
  • Pearl Jam, Yield (0889853036615) виниловая пластинка - фото 8
  • Pearl Jam, Yield (0889853036615) виниловая пластинка - фото 9
  • Pearl Jam, Yield (0889853036615) виниловая пластинка - фото 10
  • Pearl Jam, Yield (0889853036615) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 115959
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Коллекция PEARL JAM
filter_none Товар входит в коллекцию PEARL JAM

Коллекция PEARL JAM


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853036615]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
08.07.1905
Исполнитель
Pearl Jam
Альбом (сингл)
YIELD
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Brain Of J., Faithfull, No Way, Given To Fly, Wishlist, Pilate, Do The Evolution, MFC, Low Light, In Hiding, Push Me, Pull Me, All Those Yesterdays
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pearl Jam, Yield (0889853036615) виниловая пластинка

Track List

A1Brain Of J.
A2Faithfull
A3No Way
A4Given To Fly
A5Wishlist
A6Pilate
B1Do The Evolution
B2
B3MFC
B4Low Light
B5In Hiding
B6Push Me, Pull Me
B7All Those Yesterdays

Отзывы о товаре Pearl Jam, Yield (0889853036615) виниловая пластинка

15.12.2023
Михаил

Достоинства:
Отличный альбом.
Хорошо по звуку.
Адекватная цена.

Недостатки:
Оформление бедненькое.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853036615]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
08.07.1905
Исполнитель
Pearl Jam
Альбом (сингл)
YIELD
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Brain Of J., Faithfull, No Way, Given To Fly, Wishlist, Pilate, Do The Evolution, MFC, Low Light, In Hiding, Push Me, Pull Me, All Those Yesterdays
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Brain Of J.
A2Faithfull
A3No Way
A4Given To Fly
A5Wishlist
A6Pilate
B1Do The Evolution
B2
B3MFC
B4Low Light
B5In Hiding
B6Push Me, Pull Me
B7All Those Yesterdays
Самовывоз
Доставка
Отзывы
15.12.2023
Михаил

Достоинства:
Отличный альбом.
Хорошо по звуку.
Адекватная цена.

Недостатки:
Оформление бедненькое.


Pearl Jam, Yield (0889853036615) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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