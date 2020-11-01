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ИБП Huawei HELIOR Sigma 1 KSL 800Вт 1000ВА уцененный

Артикул: 110792
  • ИБП Huawei HELIOR Sigma 1 KSL 800Вт 1000ВА (Уценка) - фото 1
  • ИБП Huawei HELIOR Sigma 1 KSL 800Вт 1000ВА (Уценка) - фото 2
  • ИБП Huawei HELIOR Sigma 1 KSL 800Вт 1000ВА (Уценка) - фото 3
  • ИБП Huawei HELIOR Sigma 1 KSL 800Вт 1000ВА (Уценка) - фото 4
ИБП Huawei HELIOR Sigma 1 KSL 800Вт 1000ВА (Уценка) - фото 1
ИБП Huawei HELIOR Sigma 1 KSL 800Вт 1000ВА (Уценка) - фото 2
ИБП Huawei HELIOR Sigma 1 KSL 800Вт 1000ВА (Уценка) - фото 3
ИБП Huawei HELIOR Sigma 1 KSL 800Вт 1000ВА (Уценка) - фото 4
16 000 руб. 
21 500 руб. 
Купить
+ 62 КэтКоинов
Артикул: 110792
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — не менее 14 дней
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендHuawei
Тип товараИсточник бесперебойного питания

ИБП Huawei HELIOR Sigma 1 KSL 800Вт 1000ВА
Причина уценки: некоторое время находился в употреблении.
Гарантия: 14 дней
Внешний вид: состояние хорошее.

Спецификация:
  • Время переключения на батарею - 8 мс;
  • Время работы при полной нагрузке - 13 мин;
  • Входное напряжение - 138-300 В;
  • Выходная мощность - 1000 ВА/800 Вт;
  • Защита локальной сети - нет;
  • Защита телефонной линии - нет;
  • Количество выходных разъёмов с питанием от батареи - 3;
  • Максимальная поглощаемая энергия импульса - 480 Дж;
  • Общее количество выходных разъёмов питания - 3;
  • Тип выходных разъемов питания - IEC 320 C13 (компьютерный);
  • Тип ИБП - с двойным преобразованием;
  • Форма выходного сигнала - синусоида.
Комплектация:
  • Источник бесперебойного питания Huawei HELIOR Sigma 1 KSL;
  • Шнур питания;
  • Диск с ПО;
  • Кабель на аккумуляторы;
  • VGA-кабель;
  • Краткое руководство.


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ИБП Huawei HELIOR Sigma 1 KSL 800Вт 1000ВА уцененный - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 16000 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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