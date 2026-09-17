Чайник электрический Scarlett SC-1020 черный
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Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Объем, л
2.2
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 108896
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2200
Объем, л
2.2
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
да
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.8
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х21х17
Вес, кг.
1
Описание товара Чайник электрический Scarlett SC-1020 черный
чайник, объем 1.7 л, установка на подставку в любом положении, индикация включения
Смотрите также: Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, бесшумные, премиум класса, без пластика внутри, белые, черные
Теги товара: 2 л, с подсветкой, большие, стеклянные с подсветкой
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Бренд
Тип товара
Электрочайники
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2200
Объем, л
2.2
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
да
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.8
Съемная крышка
нет
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Страна производитель
Китай
чайник, объем 1.7 л, установка на подставку в любом положении, индикация включения
Смотрите также: Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, бесшумные, премиум класса, без пластика внутри, белые, черные
Теги товара: 2 л, с подсветкой, большие, стеклянные с подсветкой
Смотрите также: Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, бесшумные, премиум класса, без пластика внутри, белые, черные
Теги товара: 2 л, с подсветкой, большие, стеклянные с подсветкой
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