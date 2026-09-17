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Чайник электрический Scarlett SC-1020 черный купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Scarlett SC-1020 черный

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Чайник электрический Scarlett SC-1020 черный - фото 1
Чайник электрический Scarlett SC-1020 черный - фото 2
Чайник электрический Scarlett SC-1020 черный - фото 3
Чайник электрический Scarlett SC-1020 черный - фото 4
Чайник электрический Scarlett SC-1020 черный - фото 5
Чайник электрический Scarlett SC-1020 черный - фото 6
Чайник электрический Scarlett SC-1020 черный - фото 7
Чайник электрический Scarlett SC-1020 черный - фото 8
Чайник электрический Scarlett SC-1020 черный - фото 9
Чайник электрический Scarlett SC-1020 черный - фото 10
Чайник электрический Scarlett SC-1020 черный - фото 11
Чайник электрический Scarlett SC-1020 черный - фото 12
Чайник электрический Scarlett SC-1020 черный - фото 13
Чайник электрический Scarlett SC-1020 черный - фото 14
Чайник электрический Scarlett SC-1020 черный - фото 15
Чайник электрический Scarlett SC-1020 черный - фото 16
Чайник электрический Scarlett SC-1020 черный - фото 17
Чайник электрический Scarlett SC-1020 черный - фото 18
Чайник электрический Scarlett SC-1020 черный - фото 19
Чайник электрический Scarlett SC-1020 черный - фото 20
Чайник электрический Scarlett SC-1020 черный - фото 21
Чайник электрический Scarlett SC-1020 черный - фото 22
Чайник электрический Scarlett SC-1020 черный - фото 23
Чайник электрический Scarlett SC-1020 черный - фото 24
Чайник электрический Scarlett SC-1020 черный - фото 25
Чайник электрический Scarlett SC-1020 черный - фото 26
Чайник электрический Scarlett SC-1020 черный - фото 27
Чайник электрический Scarlett SC-1020 черный - фото 28
Чайник электрический Scarlett SC-1020 черный - фото 29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Объем, л
2.2
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.8
  • Чайник электрический Scarlett SC-1020 черный - фото 1
  • Чайник электрический Scarlett SC-1020 черный - фото 2
  • Чайник электрический Scarlett SC-1020 черный - фото 3
  • Чайник электрический Scarlett SC-1020 черный - фото 4
  • Чайник электрический Scarlett SC-1020 черный - фото 5
  • Чайник электрический Scarlett SC-1020 черный - фото 6
  • Чайник электрический Scarlett SC-1020 черный - фото 7
  • Чайник электрический Scarlett SC-1020 черный - фото 8
  • Чайник электрический Scarlett SC-1020 черный - фото 9
  • Чайник электрический Scarlett SC-1020 черный - фото 10
  • Чайник электрический Scarlett SC-1020 черный - фото 11
  • Чайник электрический Scarlett SC-1020 черный - фото 12
  • Чайник электрический Scarlett SC-1020 черный - фото 13
  • Чайник электрический Scarlett SC-1020 черный - фото 14
  • Чайник электрический Scarlett SC-1020 черный - фото 15
  • Чайник электрический Scarlett SC-1020 черный - фото 16
  • Чайник электрический Scarlett SC-1020 черный - фото 17
  • Чайник электрический Scarlett SC-1020 черный - фото 18
  • Чайник электрический Scarlett SC-1020 черный - фото 19
  • Чайник электрический Scarlett SC-1020 черный - фото 20
  • Чайник электрический Scarlett SC-1020 черный - фото 21
  • Чайник электрический Scarlett SC-1020 черный - фото 22
  • Чайник электрический Scarlett SC-1020 черный - фото 23
  • Чайник электрический Scarlett SC-1020 черный - фото 24
  • Чайник электрический Scarlett SC-1020 черный - фото 25
  • Чайник электрический Scarlett SC-1020 черный - фото 26
  • Чайник электрический Scarlett SC-1020 черный - фото 27
  • Чайник электрический Scarlett SC-1020 черный - фото 28
  • Чайник электрический Scarlett SC-1020 черный - фото 29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 108896
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Характеристики

Бренд
Scarlett
Тип товара
Электрочайники
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2200
Объем, л
2.2
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
да
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.8
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х21х17
Вес, кг.
1

Описание товара Чайник электрический Scarlett SC-1020 черный

чайник, объем 1.7 л, установка на подставку в любом положении, индикация включения

Отзывы о товаре Чайник электрический Scarlett SC-1020 черный




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Характеристики
Бренд
Scarlett
Тип товара
Электрочайники
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2200
Объем, л
2.2
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
да
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.8
Съемная крышка
нет
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Страна производитель
Китай
Описание
чайник, объем 1.7 л, установка на подставку в любом положении, индикация включения
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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