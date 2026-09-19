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Чайник электрический Kitfort КТ-6119 купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Kitfort КТ-6119

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Чайник электрический Kitfort КТ-6119 - фото 1
Чайник электрический Kitfort КТ-6119 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
закрытая спираль
Материал корпуса
металл/ стекло
Подсветка
да
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6119 - фото 1
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6119 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 411722
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
индикатор уровня воды
Дополнительные функции
индикатор включения/ автоматическое отключение
Дополнительный цвет
черный/ серебристый
Защита
защита от включения без воды
Основной цвет
прозрачный
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
цветовая индикация температуры воды
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
закрытая спираль
Материал корпуса
металл/ стекло
Подсветка
да
Терморегулятор
да
Заварочный чайник
да
Съемная крышка
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х23х19
Вес, кг.
1.6

Описание товара Чайник электрический Kitfort КТ-6119

Электрический чайник Kitfort КТ-6119 может вскипятить воду или нагреть её до температуры 40, 70, 80 и 90 °С, что удобно при заваривании различных сортов чая, приготовлении кофе и подогреве детского питания. Во время нагрева корпус чайника подсвечивается 5 разными цветами в соответствии с установленной температурой нагрева: 40 °С – зелёный, 70 °С – синий, 80 °С – жёлтый, 90 °С – фиолетовый, 100 °С – красный.

Отзывы о товаре Чайник электрический Kitfort КТ-6119




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
индикатор уровня воды
Дополнительные функции
индикатор включения/ автоматическое отключение
Дополнительный цвет
черный/ серебристый
Защита
защита от включения без воды
Основной цвет
прозрачный
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
цветовая индикация температуры воды
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Китай
Развернуть
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
закрытая спираль
Материал корпуса
металл/ стекло
Подсветка
да
Терморегулятор
да
Заварочный чайник
да
Съемная крышка
да
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический чайник Kitfort КТ-6119 может вскипятить воду или нагреть её до температуры 40, 70, 80 и 90 °С, что удобно при заваривании различных сортов чая, приготовлении кофе и подогреве детского питания. Во время нагрева корпус чайника подсвечивается 5 разными цветами в соответствии с установленной температурой нагрева: 40 °С – зелёный, 70 °С – синий, 80 °С – жёлтый, 90 °С – фиолетовый, 100 °С – красный.
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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