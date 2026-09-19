Чайник электрический Kitfort КТ-6119
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
закрытая спираль
Материал корпуса
металл/ стекло
Подсветка
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 170 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 411722
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
индикатор уровня воды
Дополнительные функции
индикатор включения/ автоматическое отключение
Дополнительный цвет
черный/ серебристый
Защита
защита от включения без воды
Основной цвет
прозрачный
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
цветовая индикация температуры воды
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
закрытая спираль
Материал корпуса
металл/ стекло
Подсветка
да
Терморегулятор
да
Заварочный чайник
да
Съемная крышка
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х23х19
Вес, кг.
1.6
Описание товара Чайник электрический Kitfort КТ-6119
Электрический чайник Kitfort КТ-6119 может вскипятить воду или нагреть её до температуры 40, 70, 80 и 90 °С, что удобно при заваривании различных сортов чая, приготовлении кофе и подогреве детского питания. Во время нагрева корпус чайника подсвечивается 5 разными цветами в соответствии с установленной температурой нагрева: 40 °С – зелёный, 70 °С – синий, 80 °С – жёлтый, 90 °С – фиолетовый, 100 °С – красный.
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, большие, бесшумные, премиум класса, без пластика внутри, белые, черные
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Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
индикатор уровня воды
Дополнительные функции
индикатор включения/ автоматическое отключение
Дополнительный цвет
черный/ серебристый
Защита
защита от включения без воды
Основной цвет
прозрачный
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
цветовая индикация температуры воды
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Китай
Развернуть
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
закрытая спираль
Материал корпуса
металл/ стекло
Подсветка
да
Терморегулятор
да
Заварочный чайник
да
Съемная крышка
да
Страна производитель
Китай
Электрический чайник Kitfort КТ-6119 может вскипятить воду или нагреть её до температуры 40, 70, 80 и 90 °С, что удобно при заваривании различных сортов чая, приготовлении кофе и подогреве детского питания. Во время нагрева корпус чайника подсвечивается 5 разными цветами в соответствии с установленной температурой нагрева: 40 °С – зелёный, 70 °С – синий, 80 °С – жёлтый, 90 °С – фиолетовый, 100 °С – красный.
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, большие, бесшумные, премиум класса, без пластика внутри, белые, черные
Теги товара: с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, стеклянные с подсветкой
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, большие, бесшумные, премиум класса, без пластика внутри, белые, черные
Теги товара: с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, стеклянные с подсветкой
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