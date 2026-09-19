Чайник электрический Kitfort КТ-6111
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1630
Объем, л
1
Тип нагревательного элемента
скрытый нагревательный элемент
Материал корпуса
пластик, нержавеющая сталь
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 170 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 358310
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
индикация нагрева
Дополнительные функции
отсек для шнура
Дополнительный цвет
черный
Защита
защита от перегрева, отключение при отсутствии воды
Основной цвет
золотой
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
фильтр в носике
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
1630
Объем, л
1
Тип нагревательного элемента
скрытый нагревательный элемент
Материал корпуса
пластик, нержавеющая сталь
Подсветка
нет
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х18х15
Вес, г.
900
Описание товара Чайник электрический Kitfort КТ-6111
Корпус чайника Kitfort KT-6111 и крышка выполнены из сочетания пластика и нержавеющей стали, а подставка из пластика. Прибор имеет защиту от перегрева и от включения без воды: при включении без воды чайник нагревается и отключается. За один раз в чайнике можно вскипятить до 1 л воды. Этого хватит, чтобы приготовить горячие напитки на семью. В кнопку включения/выключения встроен индикатор нагрева.
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
Теги товара: без пластика внутри
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Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
индикация нагрева
Дополнительные функции
отсек для шнура
Дополнительный цвет
черный
Защита
защита от перегрева, отключение при отсутствии воды
Основной цвет
золотой
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
фильтр в носике
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Китай
Развернуть
Мощность, Вт
1630
Объем, л
1
Тип нагревательного элемента
скрытый нагревательный элемент
Материал корпуса
пластик, нержавеющая сталь
Подсветка
нет
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
да
Страна производитель
Китай
Корпус чайника Kitfort KT-6111 и крышка выполнены из сочетания пластика и нержавеющей стали, а подставка из пластика. Прибор имеет защиту от перегрева и от включения без воды: при включении без воды чайник нагревается и отключается. За один раз в чайнике можно вскипятить до 1 л воды. Этого хватит, чтобы приготовить горячие напитки на семью. В кнопку включения/выключения встроен индикатор нагрева.
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
Теги товара: без пластика внутри
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
Теги товара: без пластика внутри
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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