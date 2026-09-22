Чайник электрический Brasson KT-264, 1,5л, 2200 Вт, дисплей, белый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический Brasson KT-264, 1,5л, 2200 Вт, дисплей, белый
Электрический чайник BRASSON KT-264 превратит рутинное кипячение воды в приятный и безопасный процесс. Современный дизайн и отличная функциональность делают его незаменимым помощником на каждой кухне. Объем чайника – 1,5 литра, что позволяет нагреть достаточное количество воды для нескольких человек. Мощность прибора составляет 2200 Вт, так вода нагревается до необходимой температуры за считанные минуты. Чайник имеет 7 температурных режимов (от 40 до 100 °С), благодаря которым вы можете приготовить как детское питание, так и горячие напитки от различных сортов чая до бодрящего крепкого кофе. Сенсорный дисплей с легкостью позволяет выбрать нужную температуру. Также чайник оснащен функцией поддержания температуры: вода будет поддерживаться на выбранном уровне в течение 2 часов. Чайник имеет двойные стенки: внутренняя колба из нержавеющей стали, внешнее покрытие из термостойкого пластика. Такой корпус способствует длительному сохранению тепла, а также обеспечивает безопасность при касании. Это особенно важно, если в семье есть маленькие дети. Контроллер STRIX обеспечивает надежность и безопасность устройства. Благодаря такому контроллеру чайник автоматически отключается при закипании, имеет защиту от перегрева и включения без воды. Шнур чайника при необходимости можно спрятать в специальный отсек, расположенный в подставке. Не откладывайте комфорт на потом – превратите каждое утро в удовольствие с электрическим чайником BRASSON KT-264!
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Теги товара: 1.5 л, металлические, без пластика внутри
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Теги товара: 1.5 л, металлические, без пластика внутри
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