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Чайник электрический Brasson KT-264, 1,5л, 2200 Вт, дисплей, белый купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Brasson KT-264, 1,5л, 2200 Вт, дисплей, белый

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Чайник с двойными стенками и терморегулятором BRASSON KT-264, 1,5л, 2200 Вт, дисплей, белый, 455193 - фото 1
Чайник с двойными стенками и терморегулятором BRASSON KT-264, 1,5л, 2200 Вт, дисплей, белый, 455193 - фото 2
Чайник с двойными стенками и терморегулятором BRASSON KT-264, 1,5л, 2200 Вт, дисплей, белый, 455193 - фото 3
Чайник с двойными стенками и терморегулятором BRASSON KT-264, 1,5л, 2200 Вт, дисплей, белый, 455193 - фото 4
Чайник с двойными стенками и терморегулятором BRASSON KT-264, 1,5л, 2200 Вт, дисплей, белый, 455193 - фото 5
Чайник с двойными стенками и терморегулятором BRASSON KT-264, 1,5л, 2200 Вт, дисплей, белый, 455193 - фото 6
Чайник с двойными стенками и терморегулятором BRASSON KT-264, 1,5л, 2200 Вт, дисплей, белый, 455193 - фото 7
Чайник с двойными стенками и терморегулятором BRASSON KT-264, 1,5л, 2200 Вт, дисплей, белый, 455193 - фото 8
Чайник с двойными стенками и терморегулятором BRASSON KT-264, 1,5л, 2200 Вт, дисплей, белый, 455193 - фото 9
Чайник с двойными стенками и терморегулятором BRASSON KT-264, 1,5л, 2200 Вт, дисплей, белый, 455193 - фото 10
Чайник с двойными стенками и терморегулятором BRASSON KT-264, 1,5л, 2200 Вт, дисплей, белый, 455193 - фото 11
Чайник с двойными стенками и терморегулятором BRASSON KT-264, 1,5л, 2200 Вт, дисплей, белый, 455193 - фото 12
Чайник с двойными стенками и терморегулятором BRASSON KT-264, 1,5л, 2200 Вт, дисплей, белый, 455193 - фото 13
Чайник с двойными стенками и терморегулятором BRASSON KT-264, 1,5л, 2200 Вт, дисплей, белый, 455193 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.5
Цвет
белый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
155 x 219 x 208
  • Чайник с двойными стенками и терморегулятором BRASSON KT-264, 1,5л, 2200 Вт, дисплей, белый, 455193 - фото 1
  • Чайник с двойными стенками и терморегулятором BRASSON KT-264, 1,5л, 2200 Вт, дисплей, белый, 455193 - фото 2
  • Чайник с двойными стенками и терморегулятором BRASSON KT-264, 1,5л, 2200 Вт, дисплей, белый, 455193 - фото 3
  • Чайник с двойными стенками и терморегулятором BRASSON KT-264, 1,5л, 2200 Вт, дисплей, белый, 455193 - фото 4
  • Чайник с двойными стенками и терморегулятором BRASSON KT-264, 1,5л, 2200 Вт, дисплей, белый, 455193 - фото 5
  • Чайник с двойными стенками и терморегулятором BRASSON KT-264, 1,5л, 2200 Вт, дисплей, белый, 455193 - фото 6
  • Чайник с двойными стенками и терморегулятором BRASSON KT-264, 1,5л, 2200 Вт, дисплей, белый, 455193 - фото 7
  • Чайник с двойными стенками и терморегулятором BRASSON KT-264, 1,5л, 2200 Вт, дисплей, белый, 455193 - фото 8
  • Чайник с двойными стенками и терморегулятором BRASSON KT-264, 1,5л, 2200 Вт, дисплей, белый, 455193 - фото 9
  • Чайник с двойными стенками и терморегулятором BRASSON KT-264, 1,5л, 2200 Вт, дисплей, белый, 455193 - фото 10
  • Чайник с двойными стенками и терморегулятором BRASSON KT-264, 1,5л, 2200 Вт, дисплей, белый, 455193 - фото 11
  • Чайник с двойными стенками и терморегулятором BRASSON KT-264, 1,5л, 2200 Вт, дисплей, белый, 455193 - фото 12
  • Чайник с двойными стенками и терморегулятором BRASSON KT-264, 1,5л, 2200 Вт, дисплей, белый, 455193 - фото 13
  • Чайник с двойными стенками и терморегулятором BRASSON KT-264, 1,5л, 2200 Вт, дисплей, белый, 455193 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719459
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Характеристики

Бренд
BRASSON
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.5
Цвет
белый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
155 x 219 x 208
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х24х22
Вес, кг.
1.31

Описание товара Чайник электрический Brasson KT-264, 1,5л, 2200 Вт, дисплей, белый

Электрический чайник BRASSON KT-264 превратит рутинное кипячение воды в приятный и безопасный процесс. Современный дизайн и отличная функциональность делают его незаменимым помощником на каждой кухне. Объем чайника – 1,5 литра, что позволяет нагреть достаточное количество воды для нескольких человек. Мощность прибора составляет 2200 Вт, так вода нагревается до необходимой температуры за считанные минуты. Чайник имеет 7 температурных режимов (от 40 до 100 °С), благодаря которым вы можете приготовить как детское питание, так и горячие напитки от различных сортов чая до бодрящего крепкого кофе. Сенсорный дисплей с легкостью позволяет выбрать нужную температуру. Также чайник оснащен функцией поддержания температуры: вода будет поддерживаться на выбранном уровне в течение 2 часов. Чайник имеет двойные стенки: внутренняя колба из нержавеющей стали, внешнее покрытие из термостойкого пластика. Такой корпус способствует длительному сохранению тепла, а также обеспечивает безопасность при касании. Это особенно важно, если в семье есть маленькие дети. Контроллер STRIX обеспечивает надежность и безопасность устройства. Благодаря такому контроллеру чайник автоматически отключается при закипании, имеет защиту от перегрева и включения без воды. Шнур чайника при необходимости можно спрятать в специальный отсек, расположенный в подставке. Не откладывайте комфорт на потом – превратите каждое утро в удовольствие с электрическим чайником BRASSON KT-264!

Отзывы о товаре Чайник электрический Brasson KT-264, 1,5л, 2200 Вт, дисплей, белый




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Характеристики
Бренд
BRASSON
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.5
Цвет
белый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
155 x 219 x 208
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический чайник BRASSON KT-264 превратит рутинное кипячение воды в приятный и безопасный процесс. Современный дизайн и отличная функциональность делают его незаменимым помощником на каждой кухне. Объем чайника – 1,5 литра, что позволяет нагреть достаточное количество воды для нескольких человек. Мощность прибора составляет 2200 Вт, так вода нагревается до необходимой температуры за считанные минуты. Чайник имеет 7 температурных режимов (от 40 до 100 °С), благодаря которым вы можете приготовить как детское питание, так и горячие напитки от различных сортов чая до бодрящего крепкого кофе. Сенсорный дисплей с легкостью позволяет выбрать нужную температуру. Также чайник оснащен функцией поддержания температуры: вода будет поддерживаться на выбранном уровне в течение 2 часов. Чайник имеет двойные стенки: внутренняя колба из нержавеющей стали, внешнее покрытие из термостойкого пластика. Такой корпус способствует длительному сохранению тепла, а также обеспечивает безопасность при касании. Это особенно важно, если в семье есть маленькие дети. Контроллер STRIX обеспечивает надежность и безопасность устройства. Благодаря такому контроллеру чайник автоматически отключается при закипании, имеет защиту от перегрева и включения без воды. Шнур чайника при необходимости можно спрятать в специальный отсек, расположенный в подставке. Не откладывайте комфорт на потом – превратите каждое утро в удовольствие с электрическим чайником BRASSON KT-264!
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