Привод DVD-RW Lite-On eBAU108 белый USB slim

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Lite-On
|Тип товара
|Привод оптический
|Тип привода
|DVD RW DL
|Интерфейс
|USB 2.0
|Тип размещения
|внешний
|Цвет корпуса
|белый
|Скорость чтения CD
|24x
|Скорость чтения DVD
|8x
|Скорость записи CD-R
|24x
|Скорость записи CD-RW
|24x
|Скорость записи DVD-R
|8x
|Скорость записи DVD+R
|8x
|Скорость записи DVD-RW
|6x
|Скорость записи DVD+RW
|8x
|Скорость записи DVD-R DL
|6x
|Скорость записи DVD+R DL
|6x
|Скорость записи DVD-RAM
|5x
|Размер буфера, Мб
|0.75
|Время доступа CD
|200 мс
|Время доступа DVD
|200 мс
|Длина, см
|13.6
|Ширина, см
|14
|Высота, см
|1.4
|Вес, кг
|0.22
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